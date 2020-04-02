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      Лучше бы не общий карантин, а принудительная обсервация прибывших из-за рубежа, – Дейнеко

      - Читати новину українською
      Сергей Дейнеко / Пресс-служба Кабмина

      Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко высказался относительно эффективности общего карантина в стране. По его мнению, целесообразнее бы было с самого начала пандемии отправлять всех, кто приехал из-за границы, на принудительную обсервацию.

      Однако, такое количество людей, которые вернулись, вряд ли удалось где-то поместить на обсервацию. Об этом Сергей Дейнеко заявил в интервью РБК – Украина.

      Ранее Аваков предположил, что карантин в Украине может длиться еще два месяца

      Такое мнение Дейнеко высказал на уточняющий вопрос, была бы обсервация отдельной группы людей эффективнее общенационального карантина.

      Конечно, это было бы лучше. Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехали в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?
      – очертил проблему председатель ГСПУ.

      Дейнеко в этом контексте вспомнил рейс из Уханя, пассажиров которого держали в строгой обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней.

      Однако, в тех условиях, которые установлены Кабмином, есть хороший механизм контроля. Так, Дайнеко описал выдачу бланков информированного согласия на самоизоляцию и контроль за соблюдением правил. Пограничники собирают информацию о месте проживания людей, передают санитарным врачам, в дальнейшем данные расходятся по всем регионам Украины.

      Украина закрыла границы: коротко

      27 марта Украина из-за пандемии коронавируса в мире полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки. До того на родину свободно могли вернуться все украинцы, которые этого хотели, и иностранцы, имеющие право на проживание. Для их доставки домой работали, в частности, представители ГСЧС и полиция. Украинцев без своего авто на служебных автобусах забирали из-под границы и довозили до ближайших крупных городов.

      Уже после закрытия границ в Украину прибыли более 100 тысяч человек. В общем дипломатам удалось вернуть уже почти 145 тысяч человек.

      Подробно о том, как и когда происходила эвакуация, читайте по ссылке.

      Різниця між карантином і ізоляцією
      Разница между карантином и изоляцией / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости политики Новые Санжары Эвакуация украинцев Карантин в Украине 2020 МИД Украины Госпогранслужба Сергей Дейнеко
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