Лучше бы не общий карантин, а принудительная обсервация прибывших из-за рубежа, – Дейнеко

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко высказался относительно эффективности общего карантина в стране. По его мнению, целесообразнее бы было с самого начала пандемии отправлять всех, кто приехал из-за границы, на принудительную обсервацию.

Однако, такое количество людей, которые вернулись, вряд ли удалось где-то поместить на обсервацию. Об этом Сергей Дейнеко заявил в интервью РБК – Украина.

Ранее Аваков предположил, что карантин в Украине может длиться еще два месяца

Такое мнение Дейнеко высказал на уточняющий вопрос, была бы обсервация отдельной группы людей эффективнее общенационального карантина.

Конечно, это было бы лучше. Но объективно смотрите: у нас с 13 марта въехали в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек. Скажите, где можно разместить на обсервацию такое количество людей?

– очертил проблему председатель ГСПУ.

Дейнеко в этом контексте вспомнил рейс из Уханя, пассажиров которого держали в строгой обсервации в Новых Санжарах в течение 14 дней.

Однако, в тех условиях, которые установлены Кабмином, есть хороший механизм контроля. Так, Дайнеко описал выдачу бланков информированного согласия на самоизоляцию и контроль за соблюдением правил. Пограничники собирают информацию о месте проживания людей, передают санитарным врачам, в дальнейшем данные расходятся по всем регионам Украины.

Украина закрыла границы: коротко

27 марта Украина из-за пандемии коронавируса в мире полностью закрыла границу и прекратила все пассажирские перевозки. До того на родину свободно могли вернуться все украинцы, которые этого хотели, и иностранцы, имеющие право на проживание. Для их доставки домой работали, в частности, представители ГСЧС и полиция. Украинцев без своего авто на служебных автобусах забирали из-под границы и довозили до ближайших крупных городов.

Уже после закрытия границ в Украину прибыли более 100 тысяч человек. В общем дипломатам удалось вернуть уже почти 145 тысяч человек.

Подробно о том, как и когда происходила эвакуация, читайте по ссылке.



Разница между карантином и изоляцией / Инфографика 24 канала