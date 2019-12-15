Лучше бы он говорил с Зеленским, – в США резко отреагировали на переговоры Трампа и Лаврова

Встреча президента Трампа и главы российского МИД Лаврова, которая состоялась сразу после нормандского саммита, встревожила часть американцев. В США говорят: визит россиянина сразу после "Нормандии" – "тревожное совпадение".

По крайней мере, так высказался глава подкомитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Билл Китинг в интервью "Голосу Америки".

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Эта встреча (Трампа и Лаврова – 24 канал) заинтересовала меня потому, что она состоялась через несколько часов после переговоров в нормандском формате в Париже, а также своим форматом – обычно встречаются иностранный министр и госсекретарь, но тут к ним присоединился президент,

– отметил он.

К слову, ранее в Белом доме объясняли, почему Трамп лично примет Лаврова у себя. Встреча якобы готовилась по принципу взаимности: в мае во время визита госсекретаря США Майк Помпео в Москву его принял российский президент Владимир Путин.

"Это совпадение (встреча Трампа и Лаврова после "Нормандии" – 24 канал) вызывает беспокойство – мы в Конгрессе хотели бы продемонстрировать миру, что Сенат и Палата представителей, республиканцы и демократы, проявляют большую заинтересованность в поддержке Украины. Это важно для нашей безопасности, для наших союзников, для демократии в Украине. Я бы предпочел, чтобы такая встреча состоялась с президентом Зеленским", – добавил Китинг.