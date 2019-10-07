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      Лучше, чем было, но не то, что хотелось бы, –глава Нацполиции о зарплате правоохранителей

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      Клименко высказался о зарплате в полиции
      Клименко высказался о зарплате в полиции / Иллюстративное фото

      Зарплаты в Национальной полиции выше, чем были до реформы. Однако не на том уровне, на котором хотелось бы.

      Такое мнение высказал новый руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет Lb.ua.

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      По его словам, полиция не успевает с уровнем зарплат за ростом заработка в "народном хозяйстве". Руководитель НПУ сказал, что "старт (зарплаты – 24 канал) сержанта Национальной полиции Украины составляет 9 тысяч гривен".

      Также он добавил, что с 2019 года повысили зарплату оперуполномоченным: "Их оклад составляет от 11 тысяч 500 до 12 тысяч 500 гривен".

      Это не тот уровень, который мы бы хотели. Хотя и куда лучше, чем был до реформы,
      – рассказал Клименко.

      Среди позитива: полицейские могут получить жилье на льготных условиях – 60% от его стоимости платит сам полицейский, а 40% компенсирует НПУ. "Также Нацполиция оплачивает все проценты по кредиту и другие расходы на его обслуживание", – объяснил Клименко.

      Программой "Первый мотивационный пакет МВД" воспользовались уже 380 семей полицейских – они получили жилье.

      Насколько за год выросла средняя зарплата в Украине – читайте в материале 24 канала.

      Мінімалка
      О минимальной зарплате в проекте бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Зарплата Полиция Новости Украины
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