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      Лучше есть мясо, чем ближних, – у Епифания дали важный совет на Пасхальный пост

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      Как следует вести себя в Пасхальный пост
      Как следует вести себя в Пасхальный пост / Фото из открытых источников

      11 марта в Украине начинается Пасхальный пост, что является самым строгим и самым главным в году. Христиане православного обряда пытаются отказаться следовать строгим правилам поста. Однако, самое главное в этот период – не отказ от какой-то пищи, а нравственное обогащение и покой.

      Помощник митрополита Православной церкви Украины Епифания Иван Сидор в интервью "Народной правде" прокомментировал запреты, которые существуют во время Великого поста.

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      Во время поста следует воздержаться от мясных и молочных продуктов, однако гораздо важнее не вступать в конфликты с родными и близкими.

      Случается, что человек не употребляет молока и мяса, однако вместо этого становится раздражительным, осуждает людей, нервничает и ругается. Есть такое выражение: "Не ешь ближнего своего". Бывает, что человек не ест запрещенных продуктов, но "ест" близких. В таком случае лучше есть мясо, а не тех, кто рядом,
      – отметил помощник Епифания.

      Во всем должна быть разумная граница, а телесный пост должен обязательно сочетаться с духовным.

      "А что такое духовный пост? Больше молитв, исповедь, причастие, а также наш стиль жизни, когда мы меньше осуждаем, завидуем, обманываем и подвергаемся плохим привычкам, будь то алкоголь, сигареты или просмотр сериалов", – добавил Иван Сидор.

      Что есть во время поста?Овощи и фрукты – морковь, картофель, свекла, квашеная капуста, огурцы, кукуруза, горошек, яблоки, гранат, бананы и цитрусовые; сухофрукты, орехи, мед, грибы, каши, печенье и сладости без молока и масла.

      Мясо, молоко и яйца можно заменить продуктами, в которых содержится растительный белок  баклажаны, арахис, чечевица, соя и все растения семейства бобовых.

       

       

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      Теги: Новости Украины Религия Великий пост Епифаний Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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