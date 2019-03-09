Лучше есть мясо, чем ближних, – у Епифания дали важный совет на Пасхальный пост

11 марта в Украине начинается Пасхальный пост, что является самым строгим и самым главным в году. Христиане православного обряда пытаются отказаться следовать строгим правилам поста. Однако, самое главное в этот период – не отказ от какой-то пищи, а нравственное обогащение и покой.

Помощник митрополита Православной церкви Украины Епифания Иван Сидор в интервью "Народной правде" прокомментировал запреты, которые существуют во время Великого поста.

Читайте также: Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать

Во время поста следует воздержаться от мясных и молочных продуктов, однако гораздо важнее не вступать в конфликты с родными и близкими.

Случается, что человек не употребляет молока и мяса, однако вместо этого становится раздражительным, осуждает людей, нервничает и ругается. Есть такое выражение: "Не ешь ближнего своего". Бывает, что человек не ест запрещенных продуктов, но "ест" близких. В таком случае лучше есть мясо, а не тех, кто рядом,

– отметил помощник Епифания.

Во всем должна быть разумная граница, а телесный пост должен обязательно сочетаться с духовным.

"А что такое духовный пост? Больше молитв, исповедь, причастие, а также наш стиль жизни, когда мы меньше осуждаем, завидуем, обманываем и подвергаемся плохим привычкам, будь то алкоголь, сигареты или просмотр сериалов", – добавил Иван Сидор.

Что есть во время поста?Овощи и фрукты – морковь, картофель, свекла, квашеная капуста, огурцы, кукуруза, горошек, яблоки, гранат, бананы и цитрусовые; сухофрукты, орехи, мед, грибы, каши, печенье и сладости без молока и масла.



Мясо, молоко и яйца можно заменить продуктами, в которых содержится растительный белок – баклажаны, арахис, чечевица, соя и все растения семейства бобовых.