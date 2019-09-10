Лучше не трогать, – Сенцов и Кольченко рассказали об отношении к себе в СИЗО

В российских СИЗО отношение к Олегу Сенцову и Александру Кольченко было немного "особым". В то же время там понимали – их лучше не трогать.

Это обусловлено "громкостью их уголовного дела", сказал Александр Кольченко во время их совместной с Олегом Сенцовым пресс-конференции в Киеве 10 августа.

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"Но, чтобы предотвратить проблемы, сотрудники пытались относиться максимально корректно", – рассказал он.

Кольченко также отметил, что "все было по правилам – ни шагу вправо или влево". "Немного особое" отношение и четкость правил подтвердил и Олег Сенцов. Украинский режиссер также отметил, что проехал много разных мест – и там все очень отличается.

Были места печальные и более печальные... Ко мне не применялось никакого физического воздействия. Попытки психологического давления были, но в пределах. Они понимали, что "этого лучше не трогать, он сидит спокойно и все",

– сказал Сенцов.

Он добавил, что в российских СИЗО практически никак не выделяли среди других заключенных.

Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в формате "35 на 35". Вместе с ними домой приехали 24 пленных моряка и еще 9 освобожденных заключенных.

В чем Россия обвиняла Сенцова и Кольченко?

Сотрудники российских оккупационных силовых структур задержали их в Симферополе 10 мая 2014 года, обвинили в якобы подготовке террористического акта.

В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала