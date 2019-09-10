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      Лучше не трогать, – Сенцов и Кольченко рассказали об отношении к себе в СИЗО

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      Сенцов и Кольченко рассказали об "особом отношении" в российских СИЗО
      Сенцов и Кольченко рассказали об "особом отношении" в российских СИЗО / Ростислав Лабенский (24 канал)

      В российских СИЗО отношение к Олегу Сенцову и Александру Кольченко было немного "особым". В то же время там понимали – их лучше не трогать.

      Это обусловлено "громкостью их уголовного дела", сказал Александр Кольченко во время их совместной с Олегом Сенцовым пресс-конференции в Киеве 10 августа.

      Обратите внимание: Надо уметь прощать, – Сенцов про Афанасьева, который свидетельствовал по его делу

      "Но, чтобы предотвратить проблемы, сотрудники пытались относиться максимально корректно", рассказал он.

      Кольченко также отметил, что "все было по правилам ни шагу вправо или влево". "Немного особое" отношение и четкость правил подтвердил и Олег Сенцов. Украинский режиссер также отметил, что проехал много разных мест и там все очень отличается.

      Были места печальные и более печальные... Ко мне не применялось никакого физического воздействия. Попытки психологического давления были, но в пределах. Они понимали, что "этого лучше не трогать, он сидит спокойно и все",
      сказал Сенцов.

      Он добавил, что в российских СИЗО практически никак не выделяли среди других заключенных.

      Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными с Россией в формате "35 на 35". Вместе с ними домой приехали 24 пленных моряка и еще 9 освобожденных заключенных.

      В чем Россия обвиняла Сенцова и Кольченко?

      Сотрудники российских оккупационных силовых структур задержали их в Симферополе 10 мая 2014 года, обвинили в якобы подготовке террористического акта.

      В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.


      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала


      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала
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      Теги: Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Украина – Россия Обмен пленными Новости Украины Новости политики Новости России
      Источник: 24 канал
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