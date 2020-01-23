Лучше сделать там музей, – Минюст хочет снести Лукьяновское СИЗО в Киеве

Министерство юстиции Украины хочет снести несколько помещений Лукьяновского СИЗО в Киеве, а его жителей переселить в новую тюрьму. В то же время часть старых корпусов сохранят в качестве музея.

Министр юстиции Денис Малюська отметил, что Лукьяновское СИЗО в Киеве является достаточно неоднородным. Об этом он сказал в эфире ObozTV, комментируя планы по созданию в Украине сети современных тюрем.

Интересно: Ужасные условия, – экс-пленник Кремля сравнил украинские и российские СИЗО

В Лукьяновском СИЗО есть старые здания, которые по своему назначению строились еще в 19 веке. Там санитарные и инженерные условия особо не продумывались. Их лучше отдать под музей, потому что там содержался Грушевский, Винниченко, Петлюра. Лучше музей делать, но никак не современную тюрьму,

– сказал министр.

Несмотря на это, он отметил, что на территории следственного изолятора есть и строения, в которых хорошие современные адекватные условия.

"Есть отдельное помещение для пребывания женщин, отдельно для детей, отдельно есть здание для общего содержания. Там тоже камер немного, но достаточно современные. А есть старые здания 19 века. Там грибок, там удерживают чрезмерное количество людей. Мы это подкорректируем в течение года, выведем на стандартный уровень, более-менее адекватный", – добавил чиновник.

Узнайте больше: В Минюсте анонсировали распродажу украинских тюрем

Также Малюська отметил, что "глобальный стратегический план" Минюста – перевести часть заключенных из Лукьяновского СИЗО за пределы города. Землю из-под следственного изолятора можно продать, а одно-два здания оставить под музей.

"Наверное, это было бы оптимальным вариантом, но это планы следующих 2-3 лет. СИЗО – это историческое здание, мы не можем его просто продать. Его цена будет меньше, потому что там нельзя построить офисно-жилые помещения", – подытожил Малюська.

Почему возник скандал с условиями содержания в Киевском СИЗО

18 января мониторинговая группа Секретариата уполномоченного Рады по правам человека сообщила о выявленных в Киевском СИЗО нарушениях:

удерживаемые живут в камерах, где нет освещения;

окна чрезмерно зарешечены;

стены влажные и покрыты грибком;

некоторые из помещений – вообще без окон и отопления, из-за чего заключенные закрывают оконные рамы одеялами и спят в верхней одежде.



Условия содержания людей в СИЗО / фото Офиса омбудсмена

При этом в новом корпусе СИЗО есть камеры в образцовом состоянии, где никто не живет. Эти помещения нормально отапливают и там нет сырости.



Нормальные камеры в Лукьяновском СИЗО / фото Дениса Малюськи

19 января в СИЗО без предупреждения приехал министр юстиции Денис Малюська. Его поразили условия содержания людей в СИЗО, поэтому он поручил как можно быстрее разработать четкие правила размещения людей в камерах.