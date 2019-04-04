"Лучше уж цирк": смешная реакция соцсетей на дебаты между Порошенко и Зеленским
Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленсьий живо обсуждают возможность проведения дебатов перед вторым туром выборов.
Сразу после объявления результатов экзит-пола действующий президент призвал шоумена встретиться на дебатах. Тот, в свою очередь, впоследствии заявил, что встреча должна состояться на НСК "Олимпийский".
Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским – читайте в материале 24 канала
Глава государства согласился, однако отметил, что дебаты – не шоу, а быть президентом – не игра, а ответственность за страну. В штабе Зеленского не замедлили с ответом и отметили, что ждут от Порошенко извинений и выполнения всех требований.
Поэтому до сих пор не понятно, состоятся ли всё-таки дебаты между кандидатами. А тем временем в сети ходит немало шуток вокруг места, куда Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко – НСК "Олимпийский".
В частности в ProZorro уже "предложили" провести тендер на проведение дебатов между политиками и "призвали" принять участие в нем как украинские, так и иностранные стадионы.
Некоторые пользователи шутят о том, что стадионы в Украине могут собирать только Святослав Вакарчук и Олег Винник.
Не забыли и о Святославе Вакарчуке
Кроме этого, украинцы предлагают и альтернативные варианты для встречи кандидатов, среди них – театр на Подоле или цирк.
Пользователи Facebook шутят и про дебаты между Порошенко и Зеленским в рэп-стиле.
Кроме этого, сравнивают видеообращения политиков и высказывают свои предположения относительно того, как будут проходить дебаты между ними.
В сети шутят о предстоящих дебатах
В соцсетей также выражают сомнения относительно того, собирается ли вообще шоумен общаться с Петром Порошенко.
Так в Facebook реагируют на заявление Зеленского
Дебаты сравнили с другими масштабными событиями в мире
Как в сети реагируют на будущие дебаты между кандидатами