"Лучше уж цирк": смешная реакция соцсетей на дебаты между Порошенко и Зеленским

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленсьий живо обсуждают возможность проведения дебатов перед вторым туром выборов.

Сразу после объявления результатов экзит-пола действующий президент призвал шоумена встретиться на дебатах. Тот, в свою очередь, впоследствии заявил, что встреча должна состояться на НСК "Олимпийский".

Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским – читайте в материале 24 канала

Глава государства согласился, однако отметил, что дебаты – не шоу, а быть президентом – не игра, а ответственность за страну. В штабе Зеленского не замедлили с ответом и отметили, что ждут от Порошенко извинений и выполнения всех требований.

Поэтому до сих пор не понятно, состоятся ли всё-таки дебаты между кандидатами. А тем временем в сети ходит немало шуток вокруг места, куда Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко – НСК "Олимпийский".

В частности в ProZorro уже "предложили" провести тендер на проведение дебатов между политиками и "призвали" принять участие в нем как украинские, так и иностранные стадионы.

У ProZorro готові до тендеру на проведення дебатів! Нагадаємо, участь у закупівлі можуть взяти як українські, так й... Опубліковано ProZorro Четвер, 4 квітня 2019 р.



Реакция соцсетей на место проведения дебатов Реакция соцсетей на место проведения дебатов

Некоторые пользователи шутят о том, что стадионы в Украине могут собирать только Святослав Вакарчук и Олег Винник.



В сети шутят на тему концертов звезд на "Олимпийском" В сети шутят на тему концертов звезд на "Олимпийском"



Не забыли и о Святославе Вакарчуке



Шутят также и об экс-президентах на дебатах Шутят также и об экс-президентах на дебатах

Кроме этого, украинцы предлагают и альтернативные варианты для встречи кандидатов, среди них – театр на Подоле или цирк.

Пользователи Facebook шутят и про дебаты между Порошенко и Зеленским в рэп-стиле.

-шо таке дебати?

-це як вєрсус — Vikuha (@Vikuha____) 4 квітня 2019 р.

Кроме этого, сравнивают видеообращения политиков и высказывают свои предположения относительно того, как будут проходить дебаты между ними.



Украинцы сравнивают обращения кандидатов Украинцы сравнивают обращения кандидатов



В сети шутят о предстоящих дебатах

В соцсетей также выражают сомнения относительно того, собирается ли вообще шоумен общаться с Петром Порошенко.



Так в Facebook реагируют на заявление Зеленского

Треба продавати білети і воно окупиться. По 10 грн.

Якщо буде Притула вести #дебати, то по 20 грн.

А якщо Шакіра заспіває гімн перед початком, то по 50 грн. — УкраїнськаДемократія (@Ukr_Democracy) 4 квітня 2019 р. Так ніхто не дебав. Через тисячі літ

лиш проходять подібні дебати.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається в шати. — Petro Nek (@mrpetruccio) 4 квітня 2019 р.



Дебаты сравнили с другими масштабными событиями в мире



Как в сети реагируют на будущие дебаты между кандидатами