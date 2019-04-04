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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      "Лучше уж цирк": смешная реакция соцсетей на дебаты между Порошенко и Зеленским

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      Реакция соцсетей на дебаты
      Реакция соцсетей на дебаты / https://tsn.ua

      Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленсьий живо обсуждают возможность проведения дебатов перед вторым туром выборов.

      Сразу после объявления результатов экзит-пола действующий президент призвал шоумена встретиться на дебатах. Тот, в свою очередь, впоследствии заявил, что встреча должна состояться на НСК "Олимпийский".

      Что известно о дебатах между Порошенко и Зеленским – читайте в материале 24 канала

      Глава государства согласился, однако отметил, что дебаты – не шоу, а быть президентом – не игра, а ответственность за страну. В штабе Зеленского не замедлили с ответом и отметили, что ждут от Порошенко извинений и выполнения всех требований.

      Поэтому до сих пор не понятно, состоятся ли всё-таки дебаты между кандидатами. А тем временем в сети ходит немало шуток вокруг места, куда Владимир Зеленский позвал Петра Порошенко – НСК "Олимпийский".

      В частности в ProZorro уже "предложили" провести тендер на проведение дебатов между политиками и "призвали" принять участие в нем как украинские, так и иностранные стадионы.

      У ProZorro готові до тендеру на проведення дебатів! Нагадаємо, участь у закупівлі можуть взяти як українські, так й...

      Опубліковано ProZorro  Четвер, 4 квітня 2019 р.

       

       

      Реакция соцсетей на место проведения дебатов

      Некоторые пользователи шутят о том, что стадионы в Украине могут собирать только Святослав Вакарчук и Олег Винник.


      В сети шутят на тему концертов звезд на "Олимпийском"


      Не забыли и о Святославе Вакарчуке


      Шутят также и об экс-президентах на дебатах

      Кроме этого, украинцы предлагают и альтернативные варианты для встречи кандидатов, среди них – театр на Подоле или цирк.

       

      Пользователи Facebook шутят и про дебаты между Порошенко и Зеленским в рэп-стиле.

      Кроме этого, сравнивают видеообращения политиков и высказывают свои предположения относительно того, как будут проходить дебаты между ними.


      Украинцы сравнивают обращения кандидатов


      В сети шутят о предстоящих дебатах

      В соцсетей также выражают сомнения относительно того, собирается ли вообще шоумен общаться с Петром Порошенко.


      Так в Facebook реагируют на заявление Зеленского


      Дебаты сравнили с другими масштабными событиями в мире


      Как в сети реагируют на будущие дебаты между кандидатами

       

       

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком
      Источник: 24 канал
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