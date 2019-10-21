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      "Лучше в храм сходи": В России церковь раскритиковала мужчин, которые любят футбол

      18 Читати новину українською
      "Лучше в храм сходи": В России церковь раскритиковала мужчин, которые любят футбол

      Глава патриаршей комиссии по делам семьи РПЦ протоиерей Димитрий Смирнов раскритиковал мужчин, для которых главной радостью в жизни является просмотр футбольных матчей.

      Поводом для обращения к футбольной тематике стал звонок зрительницы в эфир телеканала "Союз" во время телепрограммы "Беседы с батюшкой".

      Это интересно: Вместо английского – церковнославянский, – в РПЦ хотят внести коррективы в школьный процесс

      Женщина рассказала, что ее муж после многих лет пьянства решил покончить с собой.

      Вся жизнь – "Зенит", "Спартак"... А потом выпили, закусили, баня, рыбалка, потом "Зенит", "Спартак". И это что – жизнь, что ли? Ну ты по улицам ходишь – храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжку, ну почитай! Нельзя же только "Зенит", "Спартак",
      – возмутился священник.

      Читайте также: Россия во всей красе: чиновники устроили себе VIP-Пасху в церкви – фото

      blog_ava
      "Танцы со звездами 2019" 9 выпуск:щемящие истории из детства и выступления с маленькими танцорам
      20 октября
      492
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Новости Спорта Курьезные новости РПЦ
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