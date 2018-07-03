Лучшей спортсменкой Украины в июне стала боксер Мария Боруца
Национальный олимпийский комитет Украины признал серебряного призера чемпионата Европы по боксу Марию Боруцу лучшей спортсменкой первого летнего месяца.
Ее наставники – Андрей и Анатолий Чумаковы получили звание лучших тренеров июня, сообщили в НОК.
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На европейском первенстве, которое состоялось в болгарской Софии, в весовой категории 75 кг Мария заняла второе место. Эта серебряная медаль стала высшим достижением украинских спортсменов в олимпийских индивидуальных видах программы в июне.
Отметим, впервые звание лучшей спортсменки месяца в Украине получает представитель женского бокса.
Источник: 24 Канал
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