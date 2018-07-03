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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Лучшей спортсменкой Украины в июне стала боксер Мария Боруца

56 Читати новину українською
Мария Боруца
Мария Боруца

Национальный олимпийский комитет Украины признал серебряного призера чемпионата Европы по боксу Марию Боруцу лучшей спортсменкой первого летнего месяца.

Ее наставники – Андрей и Анатолий Чумаковы получили звание лучших тренеров июня, сообщили в НОК.

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На европейском первенстве, которое состоялось в болгарской Софии, в весовой категории 75 кг Мария заняла второе место. Эта серебряная медаль стала высшим достижением украинских спортсменов в олимпийских индивидуальных видах программы в июне.

Отметим, впервые звание лучшей спортсменки месяца в Украине получает представитель женского бокса.

Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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