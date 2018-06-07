Лучшие цитаты Киры Муратовой о кино, любви и искусстве

Украинский режиссер Кира Муратова умерла 6 июня. На 83 году жизни академик Национальной академии искусств Украины оставила после себя невероятный творческое наследие в украинском кинематографе. Не меньшее внимание поклонников заслужили ее вдохновляющие цитаты.

Кира Муратова последние годы жила и работала в Одессе, а свою успешную карьеру завершила в 2012 году. Ее фильмы всегда отличались своим неповторимым стилем, а первые киноленты "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее настоящей знаменитостью.

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Талантливая женщина долгие годы вкладывала все свои силы в создание кинокартин, которые награждались на Берлинском фестивале и принимали участие во многих мировых фестивалях. В 2017 году Кира Муратова даже вошла в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей престижной премии "Оскар".

Умерла Кира Муратова: лучшие цитаты украинского режиссера

Муратова отличилась не только яркими кинолентами, но и вдохновенными фразами, которые уже давно стали крылатыми. В своих высказываниях Кира Муратова размышляла о кино и режиссуре, любви и отношениях между людьми и искусстве, которое "защищает от хаоса".

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Лучшие цитаты Киры Муратовой

О кино

• Рассказывать, как снимается кино, – это глупо. Это как вы бы стали рассказывать мне, что такое любовь.

• Кино – это радость! Никаких других настоящих радостей для меня нет.



Умерла Кира Муратова: лучшие цитаты украинского режиссера

• У меня всегда фильм растет, как дерево. Есть глобальный замысел, а по ходу дела на нем появляются веточки, и так он ветвится до самого конца.

• Острый сюжет стал меня интересовать с тех пор, как я, если говорить высокопарно, разуверилась в возможности прогресса.

• Живые люди – это очень опасно... Я всегда говорю, что хочу их всех загнать в пленку! После этого они могут делать все, что угодно: пить, болеть, умереть. Они уже существуют, они уже мои и не только мои.



Умерла Кира Муратова: лучшие цитаты украинского режиссера

• Кино – ширма, которой я отгораживаюсь от ужасов реальности.

Об искусстве и любви и понимании в фильмах

• Искусство защищает от хаоса, даже показывая хаос.



Умерла Кира Муратова: лучшие цитаты украинского режиссера

• Ни разу не видела в кино поцелуя, который бы мне понравился.

О жизни

• Правда в основном ужасная, мучительная, смертельная. Увидеть ее – значит умереть.

• Я многое ценю из чужого, но самой мне так не хочется. Зачем? Ведь все уже сделано. Это как с литературой. Чем лучше книга, тем меньше мне по ней хочется что-то снять. Она этого просто не требует. Мне нужно наоборот, чтобы там были какие-то изъяны, незаконченность, чтобы я доработала, изменила.



Умерла Кира Муратова: лучшие цитаты украинского режиссера

• Я заметила, что стала мелочно обижаться на прошлое.

• Человеческая жизнь – страшная. В ней есть много всего хорошего, и она может по-разному сложиться, но она страшная. Ты много чего не знаешь заранее: не знаешь себя, не знаешь, что ошибаешься, не знаешь цену своих поступков. Ты постфактум что-то понимаешь о своей прошлой вине. Спрашиваешь: а почему я тогда об этом не подумал? А ты и не мог подумать. У тебя не было для этого мозгов или чувств. Не может щенок понимать то, что понимает взрослое животное.

• Человек – это тайна и загадка. Не я, а каждый человек.

О войне

• Политика – это борьба борьбы с борьбой.



Умерла Кира Муратова: лучшие цитаты украинского режиссера

Напомним, что украинский режиссер Кира Муратова ушла из жизни 6 июня. Об этом сообщил журналист газеты "День" Дмитрий Десятерик и телепродюсер Юрий Минзянов. Причина смерти Муратовой до сих пор не указывается.