К международному дню дружбы: лучшие цитаты из культового сериала "Друзья"
Международный день дружбы традиционно празднуют ежегодно 30 июля. Специально к этому празднику журналисты LifeStyle 24 отобрали лучшие цитаты и крылатые выражения главных персонажей ситкома "Друзья".
Сериал "Друзья" стал действительно эпохальным, ведь не одно поколение выросло, наблюдая за жизнью этой забавной шестерки в шумном Нью-Йорке на Манхэттене. Ирония, сарказм и непревзойденное чувство юмора этого сериала позволило смотреть на самые сложные ситуации в жизни совсем иначе.
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Моника: Добро пожаловать в реальную жизнь. Она такая противная, тебе понравится!
Джо: Хочешь помочь?
Фиби: К сожалению, не могу, потому что не хочу.
Росс: Слушайте, кто знает какое-нибудь укромное место, чтобы назначить свидание?
Джо: В кафе "У Тони". Там, если съешь пять бифштексов, ужин — бесплатно!
Росс: А если свидание не с медведицей, а с девушкой?
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Джо: Чендлер, сделай что-нибудь. Ну, пожалуйста, что-нибудь.
Чендлер: Я делаю. Я тебя игнорирую.
Чендлер: Симпатичная. Вот сидит симпатичная девушка.
Джо: Подойди к ней, пригласи куда-то. Чего ты боишься?
Чендлер: Я могу умереть.
Росс: Я всегда знал, что он ей нравится. Мы только разошлись...
Чендлер: Вы не только что разошлись.
Росс: Прошло всего три недели.
Чендлер: Ты переспал с другой через три часа после того, как вы разошлись. Даже пуля из ружья медленнее вылетает.
Моника: Что это за запах? Пахнет дымом. Ты Курил!
Чендлер: Да. Всего одну сигарету... Две. Две маленькие папироски. Ладно, пять! Пачку! Две пачки! Блок! Целых три блока за два дня!
Чендлер: Дженис сказала: "Слушай, тебе не кажется, что я поправилась?". Я посмотрел на нее и...
Джо: Ты что? Посмотрел? Смотреть нельзя. Выработай рефлекс. "Я толстая?" — "Нет". "Она красивее меня?" — "Нет".
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Чендлер: Как идет твоя неуместная влюбленность в Рэйчел?
Джо: Неплохо, очень неплохо. Я уже готов в любую минуту покончить с жизнью.
Чендлер: Фиби, почему ты надела шубу? А как же защита прав животных?
Фиби: Я много читала и, к твоему сведению, норки — плохие животные.
Чендлер: Закрывать лицо и кричать как девочка — это "хорошая игра"?
Росс: Я кричал... как солдат.
Фиби: Моника, что это?
Моника: Это мой купальник, я его надевала еще в школе. Тогда я была немного толще.
Чендлер: А я думал, это для того, чтобы накрывать теннисный корт во время ливня.
Дженис: Я купила тебе подарок.
Чендлер: А им можно застрелиться?
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Росс: Я попрошу ее переехать ко мне.
Чендлер: Ты серьезно?
Росс: А почему бы и нет?
Чендлер: Потому что ты ее знаешь только шесть недель. У меня в холодильнике стоит молоко, так у меня с ним и то более серьезные отношения.
Моника: Вот видишь, эти туфли очень практичны, их можно носить с платьями, юбками, джинсами...
Чендлер: И с шортами на углу улицы, чтобы отрабатывать потраченные деньги.
Джо: Знаешь, я представил себе всех своих женщин...
Чендлер: Они цепью шли или гуськом?
Чендлер: Теперь твой муж дома и он положит конец сексу!
Росс: Поверить не могу, что они через четыре недели поженятся.
Фиби: Хоть бы все получилось. Ведь 9 из 10 браков заканчиваются разводом.
Росс: Это не правда.
Фиби: Да, ложь... Как поживает твоя жена?
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