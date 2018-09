ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4

Разработчики игр не очень спешат выпускать свои бестселлеры. Поэтому, пока геймеры ожидают самые громкие премьеры этого года, Техно 24 подготовил лучшие игры августа, среди которых обеспечили себе место четвертая часть God of War (2018), Strange Brigade и Far Cry 5.

Far Cry 5

Сюжет игры Far Cry 5

Far Cry 5 – это мультиплатформенный компьютерная игра в жанре шутера от первого лица и action-adventure. Над игрой работала канадская студия Ubisoft Montreal, а выдала тайтл компания Ubisoft. Far Cry 5 стала пятой основной игрой из одноименной серии игр. Игра вышла 27 марта 2018 на Windows, PlayStation 4 и Xbox One.



Постер игры Far Cry 5

Действие игры Far Cry 5 происходит в округе Хоуп, штат Монтана. В Far Cry 5 помощник шерифа по имени Йозеф Сид создал религиозный культ "Врата Эдема". Игрок шутера попадает в центр конфликта между сектантами и жителями округа Хоуп, организующих вооруженное сопротивление. В игру Far Cry 5 разработчики вложили много гаджетов и оружия для борьбы с врагами: пистолеты, взрывчатые вещества, дробовики, луки, гранаты, ракетные пусковые установки, а также оружие ближнего боя – биты, кувалды и многое другое.



Скриншот из игры Far Cry 5

За первую неделю с момента релиза, Far Cry 5 заработала 310 миллионов долларов, около 50% выручки пришлось на цифровой контент. Это сделало ее самой коммерчески успешной частью серии и второй самой продаваемой игрой в истории Ubisoft, после Tom Clancy's The Division.

Для сравнения, новая кинокартина Стивена Спилберга "Первом игроку приготовиться", вышедшая 29 марта 2018 года, за неделю собрала чуть более 190 миллионов долларов. Это говорит о том, что современная игровая индустрия по доходности и популярности опережает кинематограф. Согласно отчету NPD Group, Far Cry 5 стала самой продаваемой игрой в США в марте 2018 года.

Критика игры Far Cry 5

Анонс Far Cry 5 произошел во время обострения политических и идеологических конфликтов и международного резонанса (в частности, избрание Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов и начало выхода Великобритании из Европейского Союза). Многие журналисты высказали мнение, что сеттинг Far Cry 5 включал темы религиозного фанатизма и крайне правых в пределах США, а не в более экзотической локации, что делает игру очень противоречивой в нынешних условиях. Представители СМИ отметили, что из-за длительного цикла разработки Ubisoft нечаянно разрабатывала сюжет вокруг современной политической атмосферы и пыталась уменьшить любые связи с текущими событиями в реальном мире.



Скриншот из игры Far Cry 5

После анонса, на сайте Change.org была создана петиция, в которой американцы просили Ubisoft переделать антагонистов игры (мусульман), а также они высказались против образа христианского фундаментализма в злодеев. Акция была подвергнута критике со стороны отраслевых комментаторов, которые указали, что поднятые темы отражают актуальную социально-политическую обстановку, а видеоигры выступают как средство для общественной критики.

Минимальные системные требования (30 FPS и 720p) Far Cry 5:

Операционная система: Windows 7 SP1 \ Windows 8.1 \ Windows 10 (только 64-бит) Процессор: Intel Core i5-2400 (3,1 ГГц) \ AMD FX-6300 (3,5 ГГц) Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 \ AMD R9 270 (минимум 2 ГБ) Оперативная память: 8 ГБ.

Рекомендованые системные требования (60 FPS та 1080p) Far Cry 5:

Операционная система: Windows 7 SP1 \ Windows 8.1 \ Windows 10 (только 64-бит) Процессор: Intel Core i7-4770 (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen мая 1600 (3,2 ГГц) Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 \ AMD R9 290X (минимум 4 ГБ) Оперативная память: 8 ГБ.

Минимальные системные требования (30 FPS и 4К) Far Cry 5:

Операционная система: Windows 10 (только 64-бит) Процессор: Intel Core i7-6700 (3,4 ГГц) \ AMD Ryzen 5 1600X (3,6 ГГц) Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 \ AMD RX Vega 56 (минимум 8 ГБ) Оперативная память: 16 ГБ.

Рекомендованые системные требования (60 FPS та 4К) Far Cry 5:

Операционная система: Windows 10 (только 64-бит) Процессор: Intel Core i7-6700K (4,0 ГГц) \ AMD Ryzen 7 1700X (3,4 ГГц) Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 SLI \ AMD RX Vega 56 CFX (минимум 8 ГБ) Оперативная память: 16 ГБ.



Скриншот из игры Far Cry 5

Кроме того, Ubisoft назвала видеокарты, с которыми Far Cry 5 точно воспроизводить на компьютере.

NVIDIA:

GeForce GTX600 series: GeForce GTX670 или выше; GeForce GTX700 series: GeForce GTX760 или выше; GeForce GTX900 series: GeForce GTX950 или выше; GeForce GTX10-Series: GeForce GTX1050 или выше.

AMD:

Radeon 200 series: Radeon R9 270 или выше; Radeon 300/Fury X series: Radeon R7 370 или выше; Radeon 400 series: Radeon RX 460 или выше.

Трейлер игры Far Cry 5 – смотрите видео

Strange Brigade

Сюжет игры Strange Brigade

28 августа студия Rebellion Developments выпустила игру Strange Brigade для Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Отметим, что тайтл – это шутер от третьего лица с огромным акцентом на кооперативный геймплей. В игре геймер берет на себя роль авантюриста 1930 и может объединиться с тремя другими игроками для борьбы с различными мифологическими врагами, такими как мумии, гигантские скорпионы и минотавры.



Постер игры Strange Brigade

В игре присутствуют четыре воспроизводимых персонажа, которые имеют различное оружие и способности. Каждое оружие имеет несколько слотов для обновления, которые могут быть использованы для повышения боеспособности. Игроки также могут переключать и модернизировать ее на рабочих станках, которые находятся на каждом уровне. Кроме того, геймеры могут активировать различные ловушки, такие как лезвия и шипы, чтобы избавиться врагов.



Скриншот из игры Strange Brigade

В игре присутствуют уровни разветвления, которые стимулируют к разведке. Игроки также могут найти сундуки для сокровищ, чтобы разблокировать мощное оружие и собирать золотые монеты для приобретения нового вооружения.



Скриншот из игры Strange Brigade

Кроме того сообщается, что новая игра будет использовать систему защиты Denuvo.

Минимальные системные требования Strange Brigade:

Операционная система: 64-битная Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Процессор: Intel Core i3-2100 / аналогичный AMD Оперативная память: 4 ГБ Графика: AMD Radeon HD 7870 (2 ГБ) / NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ).

Рекомендуемые системные требования Strange Brigade:

Операционная система: 64-битная Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 Процессор: Intel Core i7-3770 / аналогичный AMD Оперативная память: 8 ГБ Графика NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480.

Трейлер игры Strange Brigade – смотрите видео

God of War (2018)

Сюжет игры God of War

God of War – это новая часть популярной компьютерной игры в жанре action-adventure. Тайтл разработала компания SIE Santa Monica Studio, а выпустила Sony Interactive Entertainment для консоли PlayStation 4. Игра увидела свет 20 апреля 2018 года и стала восьмой из серии God of War. Кроме того, новая часть популярной серии стала сиквелом к игре God of War III, которую выпустили в 2010 году. Тайтл перенес серию в мир скандинавской мифологии. Отметим, что все предыдущие игры серии базировались на греческой мифологии.



Постер игры God of War (2018)

Сюжет God of War (2018) строится вокруг спартанца Кратоса, который сумел отомстить богам Олимпа. Теперь он вместе со своим сыном живет на севере, в мире Скандинавских богов и монстров. Он должен бороться, чтобы выжить, а также должен научить своего сына этому.

Игровой процесс God of War (2018) серьезно отличается от предыдущих частей серии, ведь Кратос пользуется не только своими клинками, но и топором, а также научился пользоваться луком. Кроме того, игровой процесс не ограничивается приключениями одного только Кратоса – в некоторых моментах игрокам предстоит взять под свой контроль его сына, чтобы выполнять различные поручения отца. Отметим, что во время игры за Картоса сын выступает персонажем-помощником, который помогает в бою, решает головоломки и исследует мир.



Скриншот из игры God of War (2018)

Отметим, что компания Sony сообщила о том, что продажи игры God of War стали крупнейшими за всю историю консоли PlayStation 4. За первые три дня с момента релиза игры, ее приобрели 3,1 миллиона геймеров.



Скриншот из игры God of War (2018)

Системные требования God of War

К сожалению, поиграть в God of War (2018) на компьютере вы не сможете, потому что игра вышла эксклюзивно на PlayStation 4.

Трейлер игры God of War (2018) – смотрите видео

