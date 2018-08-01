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ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale

39 Читати новину українською
ТОП-3 игры июля 2018
ТОП-3 игры июля 2018 / 24 канал

Еще в начале июня в рамках конференции Е3 2018 студии представили свои лучшие игры, которые планируют запусти в ближайший год. Однако в мире видеоигр есть и те, которые уже заслужили свою аудиторию и популярность. Техно 24 подготовил рейтинг самых популярных игр июля, среди которых оказались World of Warcraft, PUBG и Fortnite Battle Royale.

World of Warcraft

Обзор сюжета World of Warcraft

Первой в нашем списке лучших игр месяца оказалась World of Warcraft. Для тех, кто еще не знает это массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра. Ее разработала и выпускает компания Blizzard Entertainment.

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Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft, игра тесно связана с предыдущими играми серии – стратегиями в реальном времени; каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире. Игра была анонсирована в 2001 году и выпущена 23 ноября 2004, к 10 годовщине Warcraft: Orcs & Humans.

World of Warcraft предоставляется игрокам на основе ежемесячной платной подписки; кроме того, для игры регулярно выпускаются тематические платные дополнения, которые добавляют в игру новые области, новые классы персонажей и другой дополнительный или обновленный контент.

Скріншот з гри World of Warcraft
Скриншот из игры World of Warcraft

К 2018 году было выпущено шесть таких дополнений – The Burning Crusade (2007), Wrath of the Lich King (2008), Cataclysm (2010) Mists of Pandaria (2012), Warlords of Draenor (2014) и Legion (2016) в разработке находится седьмое – Battle for Azeroth. В 2017 году Blizzard также анонсировала версию игры под названием Classic, основанную на первоначальном состоянии игры без проблем, накопившихся за прошлые годы изменений и дополнений.

В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной MMORPG в мире по числу подписчиков более 10 миллионов человек. На пике популярности игры в октябре 2010 года это число превышало 12 миллиогов, хотя до 2015 года оно уменьшилось лишь до 5,5 миллиона.

Скріншот з гри World of Warcraft
Скриншот из игры World of Warcraft

В 2014 году Blizzard сообщала, что за десять лет с запуска игры в ней было создано более 100 миллионов учетных записей. Игра получила множество наград, включая Gamespot's Game of the Year Award как лучшая игра 2004.

Минимальные системные требования World of Warcraft:

  1. Операционная система: Windows 7 (64-bit)
  2. Процессор: Intel Core i5-760 / AMD FX-8100
  3. Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 560 (2 ГБ) / AMD Radeon HD 7850 (2 ГБ) / Intel HD
  4. Graphics 530 (45W TDP)
  5. Оперативная память: 4 ГБ (8 ГБ для Intel HD Graphics 530)
  6. Свободное место на жестком диске: 70 ГБ свободного места на 7200 RPM HDD
  7. Разрешение: минимальное разрешение экрана 1024 x 768 точек

Рекомендуемые системные требования World of Warcraft:

  1. Операционная система: Windows 10 (64-bit)
  2. Процессор: Intel Core i7-4770 / AMD FX-8310
  3. Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 ГБ) / AMD Radeon R9 280
  4. Оперативная память: 8 ГБ
  5. Свободное место на жестком диске: 70 ГБ свободного места на SSD
  6. Разрешение: минимальное разрешение экрана 1024 x 768 точек


Скриншот из игры World of Warcraft

К слову, студия Blizzard готовит к выпуску новое приложение к игре под названием Battle for Azeroth, которое должно увидеть свет уже 14 августа.

Все трейлеры игры World of Warcraft – смотрите видео

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds)

Обзор сюжета PUBG

Следующая игра в нашем рейтинге не имеет такой безумной поддержке преданных фанатов, как World of Warcraft, однако за год успела завоевать свою аудиторию. PUBG – это также многопользовательская онлайн-игра, однако в жанре "Королевской битвы". Ее разрабатывает и выпускает студия PUBG Corporation – дочерняя компании корейского издателя Bluehole.

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Игра основана на предыдущих модификациях для других игр, созданных Бренданом Грином под псевдонимом PlayerUnknown, концепция которых была вдохновлена ​​японским фильмом "Королевская битва" в 2000 году. В итоге это привело к созданию самостоятельной игры, где Грин выступил в качестве ведущего геймдизайнера.

Скріншот з гри PUBG
Скриншот из игры PUBG

В игре до 100 игроков, которые десантируются на остров, после чего ищут снаряжение и оружие, чтобы убить других участников и при этом самим остаться в живых. Доступна безопасная зона на внутриигровой карте со временем начинает уменьшаться, делая доступеное пространство более тесным, чтобы сталкивать между собой геймеров. Последний игрок или команда, которым удалось выжить становятся победителями в раунде игры.

PlayerUnknown's Battlegrounds была выпущена в Steam по программе раннего доступа 23 марта 2017 года для операционной системы Windows. В течение первых 7 месяцев после выхода было продано более 13 мллионов копий игры, а пиковое количество игроков достигло отметки более 2 миллионов человек к концу года, что сделало ее одной из самых популярных игр в Steam.

Скріншот з гри PUBG
Скриншот из игры PUBG

31 октября продажи PUBG превысили 18 миллионов копий. Полная версия игры была выпущена 21 декабря 2017 года. Выход для Xbox One под издательством Microsoft Studios состоялся 12 декабря по программе раннего доступа Xbox Game Preview.

Минимальные системные требования PUBG:

  1. Операционный система: Windows 7/8/10 (64-bit)
  2. Процессор: Intel Core i3-4430 / AMD FX-6300
  3. Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 (2 ГБ) / AMD Radeon R7 370 2 (ГБ)
  4. Оперативная память: 8 ГБ
  5. Свободное место на жестком диске: 30 ГБ

Рекомендуемые системные требования PUBG:

  1. Операционный система: Windows 7/8/10 (64-bit)
  2. Процессор: Intel Core i5-6600 / Intel Core i5-7500 / Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 5 1600
  3. Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 ГБ) / Radeon RX570
  4. Оперативная память: 16 ГБ
  5. Свободное место на жестком диске: 30 ГБ

Трейлер игры PUBG – смотрите видео

Fortnite Battle Royale

Обзор сюжета Fortnite Battle Royale

Эта игра на слуху уже почти неделю у поклонников жанра "Королевской битвы", ведь корпорация Google объявила о выходе Android-версии Fortnite. Однако эта новость сразу начала обрастать слухами, будто в Play Store игра так и не появится, а будет доступна только для владельцев новых флагманов компании – Google Pixel 3. Впрочем, как бы там ни было Fortnite Battle Royale – это тот претендент, который по своей популярности может посоревноваться даже с культовой World of Warcraft или свежей PUBG.

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Итак, Fortnite – это мультиплатформенная компьютерная игра в жанре "Королевской битвы", которую разрабатывает и выпускает компания Epic Games для Windows, macOS, PlayStation 4 и Xbox One с 2017 года.

В 2018 году Epic Games также выпустила версии игры для iOS и Nintendo Switch; в разработке находится версия для Android. Игра распространяется преимущественно посредством цифровой дистрибуции по модели free-to-play; изданием версий игры на физических носителях занимается компания Gearbox Publishing.

Скріншот з гри Fortnite Battle Royale
Скриншот из игры Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale является ответвлением от компьютерной игры Fortnite, также известной как Fortnite: Save the World – симулятора выживания с возможностью строительства различных сооружений.

Подобно другим игр в жанре "Королевской битвы", Fortnite Battle Royale предлагает игрокам принять участие в массовой битве на большой карте – поодиночке или группами от двух до четырех человек, истребляя или избегая персонажей других игроков до тех пор, пока на карте не останется только один победитель.

Игра подталкивает игроков к взаимодействию, постепенно уменьшая доступную им "безопасную" зону; выход за ее пределы приведет к потере здоровья и гибели персонажа. В ходе игры игроки должны искать разбросанные по карте оружие и предметы, чтобы получить преимущество над соперниками.

Скріншот з гри Fortnite Battle Royale
Скриншот из игры Fortnite Battle Royale

Fortnite Battle Royale заимствует из Fortnite возможность строительства сооружений – игроки могут разрушать различные объекты и строения в игре и использовать полученные материалы для строительства новых. Игра в ограниченных пределах позволяет игрокам с различных платформ – персональных компьютеров, приставок и мобильных устройств – играть на одной карте друг с другом.

Судебный иск разработчиков PlayerUnknown's Battlegrounds об авторских правах

Идея Fortnite Battle Royale возникла после выхода "Королевской битвы" PlayerUnknown's Battlegrounds, которая добилась огромной популярности в 2017 году. Видя быстрый рост числа игроков и коммерческий успех этой игры, Epic Games сначала воспроизвела аналогичный режим в составе игры Fortnite, а затем и выпустила отдельную версию игры. В то время как игра сама по себе бесплатная, разработчик получает доход от микротранзакций, и для этого используется общая между Fortnite и Fortnite Battle Royale виртуальная валюта.

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В января 2018 года южнокорейская компания PUBG Corp., отвечающий за выпуск и поддержку компьютерной игры PUBG, подала судебный иск против Epic Games, заявляя, что Fortnite Battle Royale нарушает авторские права PUBG Corp. как разработчиков PUBG. В частности, представители PUBG Corp. утверждали, что в Fortnite Battle Royale скопированы с PUBG интерфейс и игровые предметы.

Скріншот з гри Fortnite Battle Royale
Скриншот из игры Fortnite Battle Royale

По сообщению газеты Korea Times, опрошенные эксперты сомневались в том, что PUBG Corp. удастся выиграть дело: весь жанр "Королевской битвы", включающий в себя и PlayerUnknown's Battlegrounds, и Fortnite Battle Royale не оригинален и воспроизводит в игровой форме фильм "Королевская битва" (2000). В июне 2018 PUBG Corp. отозвала иск без объявления причин.

Минимальные системные требования Fortnite Battle Royale:

  1. Операционный система: Windows 7/8/10 (64-bit)
  2. Процессор: Intel Core i3 (2,4 ГГц)
  3. Видеокарта: Intel HD 4000
  4. Оперативная память: 4 ГБ
  5. Свободное место на жестком диске: 12 ГБ

Рекомендуемые системные требования Fortnite Battle Royale:

  1. Операционный система: Windows 7/8/10 (64-bit)
  2. Процессор: Intel Core i5 (2,8 ГГц)
  3. Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
  4. Оперативная память: 8 ГБ
  5. Свободное место на жестком диске: 12 ГБ

Все трейлеры игры Fortnite Battle Royale – смотрите видео

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Техно Публикации Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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