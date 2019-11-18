Украинцы сыграли ключевую роль во время мощной операции на учениях НАТО

Во время военных учений НАТО в Грузии украинские морпехи незаметно для патрулей покинули лагерь, избежали встречи с гражданскими и прибыли на точку назначения. Оставалось только сделать фото лагеря "противника". Но, чтобы не отсвечивать оптикой против солнца, командир решил дождаться утра, чтобы Восток был за спиной.

Ребята переночевали у подножия горы и теперь им надо подняться обратно. Правда, действовать придется максимально быстро. Ведь ровно в 08:00 взлетит вертолет, сделает один патрульный круг вокруг полигона и даст зеленый свет стрельбам. А наша группа очень близко к полю артиллерии.

В предыдущей серии: Сверхсложная спецоперация: как стадо коров чуть не сорвало миссию украинских морпехов

Времени мало, поэтому действовать нужно быстро и ювелирно одновременно. Они должны максимально близко подойти к цели, поэтому риск быть замеченными охраной лагеря высок.

Выдвигаемся скрытно, чтобы нас никто не видел. Из-за этого, количество съемочной группы уменьшилось до одного человека. Всех остальных завесили камерами GoPro, но просчитались и не поотключали маячки здесь. Поэтому сейчас изолентой их закрываем, чтобы они не мигали,

– сказал рекрут Алексей Чубашев.

Оператор программы "Рекрут.UA" Юрий Олейник объяснил, когда идет табун, то он сильно заметен. И вписать в разведывательную группу еще трех операторов – это нецелесообразное решение.

Поэтому они отправили меня, сволочи. Ну, я пошел. Волнуешься, что станешь причиной провала спецоперации. Страшно не хотелось этого. Это же надо как-то незаметно передвигаться вместе с группой, не обнаружить позиции и еще что-то наснимать,

– признался оператор Юрий Олейник.

Вертолета пока не слышно. Значит, еще успеваем. Только ребята увидят его, то думать уже надо будет не о миссии, а об укрытии и своей безопасности. Пока же финальный штрих – разведывательная информация почти на ладони. Осталось успеть ее зафиксировать.



Ребята переночевали у подножия горы

"Морские котики" собрали данные и даже успели передать их командиру. В лагере условного противника. Ребята возвращаются – наконец-то можно выдохнуть с относительным облегчением.

Мы не то, что выдохнули с облегчением, у нас с плеч упал огромный камень. Потому что эта спецоперация была огромным стрессом для съемочной группы. Но самое главное – ребята выполнили свою задачу классно. За это их все похвалили, включая командование НАТО, которое знало о нашей затее. Как оказалось – это была намного более масштабная операция, чем мы ее себе представляли,

– отметил сценарист "Рекрут.UA" Фихрудин Шарафмал.

Решение командира залечь на ночлег оправдало себя. Ребята выполнили миссию и остались незамеченными. Но есть и обратная сторона медали. Теперь Алексею без всякого отдыха бежать на новое задание. И на этот раз оно будет далеко не таким тихим, как разведка. Военный журналист Алексей Чубашев снова в составе подразделения морской пехоты. Более того, мы будем работать с военными еще двух стран.

Сегодня мы отрабатываем оборону высоты в составе мультинационального батальона. Участие принимает три роты. Рота морской пехоты Украины, а также рота Грузии и Болгарии,

– пояснил командир роты Павел Сбитов.

Морпехи все еще остаются ударным кулаком. Думаю, что так выбрано, потому что у этих военных реальный, полезный, проверенный в бою боевой опыт. Они выжили тогда, когда их били по 2 суток артиллерией. Не оставили позиций и продолжали уничтожать врага.



Украинский "морские котики" отправились на новое задание

Режиссер "Рекрут.UA" признался, что не был удивлен тому факту, что именно наши ребята шли в авангарде, в частности в последний, решающий, финальный день учений. Ведь даже американцы с британцами, несмотря на то, что их подразделения постоянно воюют по всем уголкам мира, хотят посмотреть на то, как же там украинцы уже шестой год противостоят российской агрессии.

Суть задачи: по легенде учебного дня, болгары попали в засаду и вынуждены организовано отступить. Украинцы и грузины должны огнем прикрыть маневр союзников.



Украинцы и грузины должны огнем прикрыть маневр союзников

Условный бой в разгаре. Чтобы помочь болгарам нужно подняться на высоту, с которой это реально сделать. Но есть нюанс. Чтобы подняться на высоту нужно пройтись по минному полю. И пока грузины прокладывают коридор, украинцы следят за их безопасностью.

Артиллерия работает прямо над нами, мы тем временем быстренько себе передвигаемся. Там впереди наши товарищи уже разминировали, потому что противник заминировал подходы к высоте. Ребята говорят, что это работает где-то 120 калибр. Возможно даже ствольная. У меня опыта в распознавании на слух меньше, но им я доверяю. В них вообще почти 2 года непрерывного пребывания в зоне боевых действий. Итак, сейчас должны пройти через коридор – это безопасный переход по минному полю. Пройти и закрепиться на высоте,

– добавил рекрут.

Минное поле позади. Теперь нужно обустроить себе надежные позиции, чтобы прикрыть болгар. Алексей будет работать в паре со своим командиром. Халявы не будет. Болгар на горизонте еще не видно. Значит у ребят есть время еще и для маскировки позиции.



Украинцы замаскировали свои позиции

Времени не осталось, болгары уже на подходе. Стартует наша активная фаза. Болгары отступают, их преследует условный враг. По бокам расположены украинские позиции и грузинская артиллерия. Прекратить преследование надо именно на этом этапе. Ведь дальше болгары дойдут до минного поля, которое гарантированно их замедлит. Помочь союзнику пройти уже знакомые мины отправляют спецгруппу, в которую попал и наш военный журналист.



Схема спецоперации

Нужно посмотреть нет ли мин, проложить коридор, отметить его и потом, когда группа будет идти вперед, то военные будут знать, каким путем в случае чего они смогут возвращаться. Как обращаться с минами морпехи знают не понаслышке. Умелое обращение с вражескими ловушками – необходимость в реальной войне, которая продолжается на Востоке Украины.

Удалось ли вывести болгар с минного поля – смотрите в видео.