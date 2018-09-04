Лучшие мотогонщики мира были шокированы: украинец Малик дважды установил необычный рекорд

Попасть сюда – мечта каждого авто- или мотогонщика. Высохшее озеро Бонневиль – это 260 квадратных километров гладкой поверхности, покрытой толстым слоем соли. Говорят, здесь живет бог скорости. Установить рекорд на этом месте – то же самое, что альпинисту взойти на Эверест. А теперь представьте: украинцу Сергей Малику удалось 2 года подряд удивлять лучших гонщиков мира своими достижениями.

Активностью Сергея Малика можно только восхищаться. Президент Киевского городского автомотоклуба и кандидат психологических наук не привык засиживаться на одном месте – в свое время устраивал гонки на взлетно-посадочной полосе с самолетом, объехал Украину вдоль границы за 13 дней, а потом замахнулся и на Европу – тогда прогулка растянулась на 32 тысячи километров и 10 недель. В 2017 ему захотелось представить Украину за океаном. А именно – на Бонневиле.

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Мотоцикл выбрали украинский – модифицированный "Днепр" от Киевского мотозавода. Уже на месте Сергей Малик понял, насколько сложно ездить по соли. Это вам не асфальт, гравий и грунт – скорость набирать значительно труднее, да и контролировать своего железного коня – непростая задача. Здесь радуешься не только рекорду, но и тому, что не упал. Несмотря на трудности, рекорд установили с первой попытки – 116 километров в час. И это при том, что предыдущий был лишь 82.



Сергей Малик



Озеро Бонневиль

Тогда его достижение стало настоящей сенсацией, а в голове Сергея возникла идея – приехать еще раз. И уже в этом году на юбилейные 70-е соревнования киевлянин привез электробайк. Как и год назад, хотелось, чтобы он был максимально украинским – поэтому снова взяли за основу детище киевского завода "Днепр" и установили электродвигатель украинского производства. Труднее всего было с батареями – девелося использовать китайские.

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13 августа украинцу удалось развить рекордные в своем классе: 168 километров в час. Планов у Сергея Малика немало, среди наиболее амбициозных – объехать Северную и Южную Америку в поисках украинского следа.