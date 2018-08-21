Лучшие платья на красной дорожке MTV Video Music Awards 2018: фото
В ночь на 21 августа состоялась церемония вручения премии за лучшие музыкальные видео года – MTV Video Music Awards. Эта премия считается одной из самых престижных в сфере создания видеоклипов.
Знаменитости появились перед камерами в роскошных и смелых нарядах. Смотрите, как выглядела красная дорожка церемонии.
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Дженифер Допес
Кайли Дженнер
Шанина Шейк
Камила Кабелло
Винни Харлоу
Мадонна
Шей Митчелл
Карли Клосс
Никки Хилтон
Блейк Лайвли
Cardi B
Chloe X Halle
Милли Бобби Браун
Грейс Вандерваль
Источник: 24 Канал
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