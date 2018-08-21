Лучшие платья на красной дорожке MTV Video Music Awards 2018: фото

В ночь на 21 августа состоялась церемония вручения премии за лучшие музыкальные видео года – MTV Video Music Awards. Эта премия считается одной из самых престижных в сфере создания видеоклипов.

Знаменитости появились перед камерами в роскошных и смелых нарядах. Смотрите, как выглядела красная дорожка церемонии. Читайте также: Модные провалы на MTV Video Music Awards 2018: фото шокирующих образов

Дженифер Допес

Кайли Дженнер

Шанина Шейк

Камила Кабелло

Винни Харлоу

Мадонна

Шей Митчелл

Карли Клосс

Никки Хилтон

Блейк Лайвли

Cardi B

Chloe X Halle

Милли Бобби Браун

Грейс Вандерваль