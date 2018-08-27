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Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Business Insider

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Лучшие смартфоны 2018 года
Лучшие смартфоны 2018 года / Фото из свободных источников

Издание Business Insider опубликовало собственный рейтинг лучших смартфонов 2018 года. Примечательно, что в список попали устройства различных ценовых категорий, а победителем стал неожиданный смартфон.

Об этом сообщает Business Insider.

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Пятое место занял смартфон Moto G6 от компании Motorola. Несмотря на то, что устройство стало самым дешевым в списке, ведь его цена всего 250 долларов (около 6620 гривен), издание отметило его неплохие фотовозможности за свою цену. Также была упомянута долгоиграющая батарея с функцией быстрой зарядки и процессор Snapdragon 450, который успешно справляется с большинством повседневных задач.

Moto G6
Moto G6

Четвертое место отдали LG G7 ThinQ – не в последнюю очередь из-за внешнего сходства с флагманом от Apple.

Если бы iPhone X был на Android, он бы назывался LG G7 ThinQ,
– убежден автор рейтинга.

LG G7 ThinQ
LG G7 ThinQ

Преимуществами модели были названы качественный звук, камера с широкоугольным объективом, производительный процессор Snapdragon 845, беспроводная зарядка и защита от влаги. Цена устройства – 750 долларов (около 19855 гривен), что ощутимо дешевле iPhone X.

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Открывает тройку лидеров Samsung Galaxy S9. В список функций, которые обеспечили ему третье место, вошли, кроме дисплея, встроенный монитор сердечного ритма и беспроводная зарядка. Кроме того, издание выделило и дизайн гаджета, назвав его "одним из самых привлекательных смартфонов, которые вообще можно купить". Цена на S9 начинается от 720 долларов (около 19060 гривен).

Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9

Вторую строчку рейтинга занял недавно анонсированный флагман Samsung Galaxy Note 9. Ключевые особенности аппарата – качественный AMOLED-дисплей диагональю 6,4 дюйма, продвинутая двойная камера, большой объем внутренней памяти, расширенные возможности разблокировки, емкий аккумулятор и беспроводная зарядка. Особенно были отмечены пыле- и влагозащита устройства, а также наличие 3,5-миллиметрового аудиоразъема. Стилус S Pen позволяет не только делать заметки прямо на экране гаджета, но и обладает дополнительными возможностями. Цена на Galaxy Note 9 начинается от 1000 долларов (около 26470 гривен).

Samsung Galaxy Note 9
Samsung Galaxy Note 9

Наконец лучшим смартфоном года стал OnePlus 6 – по мнению издания, это лучшее, что можно купить за 530 долларов (около 14030 гривен). Среди преимуществ гаджета были отмечены камера, большой OLED-дисплей и возможность быстрой зарядки. Смартфон работает на топовом чипсете Qualcomm Snapdragon 845 при поддержке 6 ГБ оперативной памяти. По словам автора рейтинга, это делает его отличным мультизадачным устройством.

OnePlus 6
OnePlus 6

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Теги: Цены Техно Смартфоны Samsung Motorola LG
Источник: 24 Канал
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