Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24

В августе производители смартфонов порадовали пользователей многочисленными новинками. Samsung представила своего короля Galaxy Note 9. Nokia выпустила "самый ожидаемый смартфон компании" – недорогой 6.1 Plus. А Xiaomi заинтриговала новым Poco F1, который стал самым дешевым флагманом на Snapdragon 845.

Техно 24 подготовил уже традиционный рейтинг лучших смартфон месяца.

Galaxy Note9

Еще до официальной презентации Samsung анонсировал Galaxy Note9, как смартфон топового уровня. Поэтому ожидания были большими. И надо сказать, что эти ожидания были оправданы. Смартфон был презентован в начале августа, а 16 августа компания Samsung провела украинскую презентацию флагмана.

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Galaxy Note9 получил экран с диагональю 6,4 дюйма. Флагман оснащен Super AMOLED-экраном с разрешением 2960 х 1440 пикселей с возможностью ручной регулировки от HD+ (1480 х 720) до Full HD+ (2220 х 1080) и WQHD+ (2960 х 1440).

В Азии и странах Европы доступна модель с процессором Samsung Exynos 9 9810, который получит четыре ядра Exynos M3 Mongoose с максимальной тактовой частотой 2,7 ГГц, а также четыре ARM Cortex-A55. За графическую часть отвечает ускоритель ARM Mali-G72 MP18, который вытянет обработку "тяжелых" игр и приложений, включая VR.



S Pen стал "пультом дистанционного управления"

Основная камера имеет двойной модуль на 12 Мп, объектив получил возможность переключения диафрагмы – f/1,5 на f/2,4. Камера включает адаптивную оптическую стабилизацию изображения, возможность записи видео 2160p, запись видео Super Slow-Mo с частотой кадров до 960 кадров за секунду. Селфи-камера получила модуль на 8 Мп, автофокус и широкоугольную оптику. Кроме того, камера получит элементы искусственного интеллекта. То есть смартфон сам будет различать условия съемки, подстраивать баланс белого и цветов и определять лучший снимок из серии.

Одной из главных фишек смартфона стал S Pen со встроенным Bluetooth. То есть стилус, помимо своей основной функции, теперь стал эдаким пультом дистанционного управления. Теперь им можно переключать треки, делать фото и прочее.

Нельзя не упомянуть и о памяти. Топовая модификация получила 512 ГБ внутренней памяти. Также в смартфоне предусмотрен слот для расширения памяти до 512 ГБ. Таким образом Galaxy Note9 стал первым смартфоном, который получил терабайт флэш-памяти. К сожалению, эта версия не будет доступна на украинском рынке.

В Украине версия с 128 ГБ встроенной памяти по предварительному заказу стоит 34 999 гривен.

Meizu 16



Meizu 16 привлекает изящным дизайном

Компания Meizu представила новый флагман через несколько месяцев после выхода Meizu 15. Первое, что привлекает внимание – это дизайн. Смартфон получил тонкие и симметричные рамки вверху и внизу экрана. Это приятно удивляет, на фоне засилья аппаратов с "монобровью". Толщина девайса – 7,3 мм. Как уверяют инженеры, этот смартфон является самым тонким сенсорным телефоном в мире.

Meizu 16: обзор

Meizu 16 получил диагональ 6 дюймов. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Работает устройство на топовом процессоре Snapdragon 845. Он функционирует под управлением Android 8 Oreo с фирменной оболочкой Flyme. Батарея имеет емкость 3010 мА/ч, это должно обеспечить до 13,5 часов активного использования.

Сдвоенная основная камера имеет 12-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией и 20-мегапиксельный вспомогательный, который обеспечивает трехкратное приближение без потери качества. Фронтальная камера имеет разрешение в 20 Мп.

Рекомендованная стоимость базовой версии Meizu 16 (6ГБ/64 ГБ) составляет 395 долларов (10 600 гривен); модификация с 6 ГБ/128 ГБ стоит 440 долларов (11 800 гривен), а топовая модификация 8ГБ/256 ГБ – 485 долларов (13 000 гривен).

Nokia 6.1 Plus



Nokia 6.1 Plus получил хорошее соотношение цены и качества

Это устройство получило очень неплохие характеристики при весьма бюджетной цене. Так, смартфон оснащен безрамочным 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ и соотношением сторон 19: 9.

Nokia 6.1 Plus работает на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 636, производительность которого на 40% выше, чем у чипсета предыдущего поколения. Также он получил улучшенный графический процессор и технологии оптимизации использования батареи, что позволит пользователю дольше смотреть фильмы и слушать музыку. Кстати, емкость аккумулятора составляет 3 060 миллиампер/часов.

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Основная камера Nokia 6.1 Plus имеет два модуля с разрешением 16 Мп и 5 Мп. Пользователь может самостоятельно в режиме реального времени выбирать степень размытия фона при использовании эффекта боке. Камера также имеет поддержку режима HDR, который автоматически подбирает глубину цвета, изображения обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта, при съемке портретов используется режим портретного освещения. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Устройство из коробки будет работать на операционной системе Android One и одним из первых получит обновление до Android Pie.

Рекомендованная стоимость Nokia 6.1 Plus составляет 249 евро (около 7 640 гривен).

Poco F1

Это первое устройство компании, которое вышло под новым брендом Pocophone. Еще до презентации в сети появилась информация, что новинка получит топовый процессор Snapdragon 845 и станет самым дешевым флагманом с этим "драконом". Также смартфон оснащен жидкостной системой охлаждения LiquidCool.



Poco F1 стал самым дешевым флагманом на Snapdragon 845

Poco F1 получил 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246х1080 точек. Основная камера сдвоенная с сенсорами с разрешением 12 и 5 Мп. А селфи можно сделать с помощью 20-мегапиксельной камеры.

Батарея новинки имеет емкость 4000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Смартфон уже можно заказать в Украине. Базовую версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти можно предварительно заказать за 10 999 гривен.