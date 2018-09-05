Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом

Китайскую компанию Xiaomi мы любим за то, что ее разработчики регулярно предлагают новые идеи и модели. А главное, что даже их флагманы очень доступны в плане цены. Какими смартфонами Xiaomi заинтересовала этого лета – об этом далее в материале.

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 – один из самых ожидаемых флагманов года

Этот смартфон называют одним из самых ожидаемых флагманов года. 22 августа он официально поступил в продажу в Украине. Цена за базовую версию составляет 13 999 гривен.

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Устройство получило S-AMOLED дисплей с разрешением Full HD + (2248 x 1080 точек) и диагональю 6,21 дюйма. Соотношение экрана к корпусу составляет 88,5%.

Xiaomi Mi8 также оснащен стеклянной задней панелью и металлическим каркасом. Стоит отметить, что эта модель стала первым телефоном компании, которая получила дисплей с вырезом сверху.

Под "монобровью" спрятана 12-мегапиксельная фронтальная камера с модулем от компании Samsung, датчик приближения, инфракрасное освещение и инфракрасные линзы. Основная сдвоенная камера: широкоугольный основной модуль Sony IMX363 на 12 мегапикселей с диафрагмой f / 1.8 и размером 1,4 мкм, а также дополнительный 12-мегапиксельный датчик S5K3M3 с диафрагмой f / 2,4 и размером 1 микрон.

Смартфон получил флагманский чипсет Snapdragon 845, который в AnTuTu выдал 301,472 баллы. Также флагман имеет 6 Гбайт оперативной памяти и модификации на 64, 128 и 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Также Xiaomi Mi8 получил аккумулятор на 3 400 миллиампер часов. Относительно безопасности, то смартфон имеет сканер отпечатков пальцев и функцию 3D-сканирования лица.

Xiaomi Mi A2

Успешный бюджетник Xiaomi Mi A2

Его предшественник Xiaomi Mi A1 стал одним из самых успешных бюджетных смартфонов. Поэтому и на выход Mi A2 все ждали с нетерпением. И надо сказать, что он не подвел. Смартфон получил 8-яденый чип Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. Стоит отметить, что в популярном бенчмарке AnTuTu он показал неплохой результат – 139 208 баллов.

Смартфон получил 5,99-дюймовый LCD-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160×1080p). Кстати, Xiaomi Mi A2 работает на чистом Android, без фирменной прошивки Xiaomi MIUI. Основная камера двойная с модулями на 12 Мп и 20 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

24 июля смартфон поступил в продажу в Украине. Модификация с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 7 999 гривен.

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Max 3 – один из крупнейших на рынке смарфтонов

Главной особенностью Mi Max 3 является его размер. В диагонали экран смартфона имеет 6,9 дюйма и соотношение сторон 18:9.

Аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц и работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с надстройкой MIUI 9.6.

На задней панели размещена двойная камера с модулями на 12 Мп и 5 Мп. Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельный сенсор. Он также поддерживает систему искусственного интеллекта, которая будет помогать в работе камеры.

Xiaomi Mi Max 3: обзор

Еще одно достоинство Mi Max 3 – мощная батарея. Ее емкость 5500 мач. Это хороший показатель даже для такого великана. К примеру, его "собрат" по росту 7-дюймовый Huawei Honor Note 10 получил батарею на 5000 мач.

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На украинском рынке устройство еще не появилось. Рекомендованная цена в Китае за базовую версию (4/64 ГБ) – 250 долларов (около 6 575 гривен), при этом топовая модификация (6/128 ГБ) оценена 295 долларов (около 7 760 гривен).

Poco F1

Загадочный Poco F1

Этот устройство стало самой большой загадкой Xiaomi этого лета. Сначала китайцы заинтриговали названием Pocophone, выпустив устройство под новым брендом. Позже стало известно, что смартфон будет работать на топовом процессоре Snapdragon 845 с максимальной частотой до 2,8 ГГц. Третья особенность, что еще больше подогрело интерес к новинке, – его цена. Базовая версия смартфона стоит в Китае 300 долларов. Таким образом Poco F1 стал самым дешевым флагманом компании.

Относительно других характеристик, Pocophone F1 получил 6,18-дюймовый дисплей с разрешением 2246х1080 точек. Также инженеры добавили жидкостную систему охлаждения LiquidCool.

Смартфон получил сдвоенную камеру с сенсорами с разрешением 12 и 5 Мп. А селфи можно сделать с помощью 20-мегапиксельной камеры. Также устройство имеет мощный стереозвук. Телефон питается от батареи емкостью 4000 мач с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Базовая версия Poco F1 в Україне с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 10 999 гривен.

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