5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят

Мы хорошо знаем китайскую корпорацию Xiaomi, как производителя бюджетных смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Однако, корпорация представляет значительно более широкий круг продукции, и услышав о некоторых вещах – вы будете удивлены, что их производством занималась именно Xiaomi.

Ведро для мусора

Казалась бы, что компания, которая прославилась производством смартфонов, имеет отношениие к бытовым отходам. Однако, Xiaomi действительно имеет такую продукцию. Недавно она представила мусорник, который обладает некоторыми умными функциями.

Читайте также: Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет

В частности, ведро Topnaw Smart Trash Can может открыть крышку, когда пользователь проведет над ней рукой. Также устройство имеет встроенную подсветку.

Topnaw Smart Trash Can реагирует на движение

Еще одна очень полезная функция ведра – автоматическая замена пакета. Пользователю нужно нажать на кнопку и устройство само заменит полный мешок на новый.

Topnaw Smart Trash Can имеет аккумулятор и может работать на одном заряде до 35 дней. Объем емкости для мусора составляет 15.5 литра. Стоит устройство 199 юаней – это около 30 долларов, или 800 гривен.

Крышка для унитаза

Еще одна довольно странная вещь от Xiaomi, которая все же найдет своего потребителя, – это крышка для унитаза Tinymu Smart Toilet Seat, которая так же обладает разумными функциями. Так, устройство может поддерживать теплым сидение в течение целого дня, или же можно собственноручно настроить эту функцию в приложении для смартфона. Так можно установить определенный график, когда крышка должна быть нагрета.



Крышка синхронизируется с фитнес-браслетом

Если пользователь имеет фитнес-браслет от Xiaomi, то сиденье может нагреваться автоматически, когда человек с браслетом приближается.

Кроме того, крышка имеет функции ополаскивания, работающие в различных режимах. Ну и еще одна интересная функция, для тех, кто проводит на унитазе слишком много времени – звуковой динамик, который начнет издавать звук, когда человек сидит на унитазе более получаса, или дольше того промежутка, который настроит пользователь.

Цена такого гаджета не маленькая – 190 долларов или почти 5 тысяч гривен.

Диван

Если вы думаете, что говорится о какой-то "умной" мебели, то должны вас огорчить – это обычный диван. Ну разве что он более мобильный, чем аналоги, то есть его собирают из отдельных блоков. Благодаря этому диван удобнее разместить в помещении.



Диван от Xiaomi

Сиденье имеет ширину 60 см, что должно быть достаточным для того, чтобы не только сидеть, но и лежать.

Базовая одноместная модель, которая больше похожа на кресло, стоит 150 долларов (3900 гривен). При этом эту модель можно расширить до двухместной или трехместной. Максимальная конфигурация обойдется пользователям в 540 долларов (14 500 гривен).

Сушилка для одежды

Эту вещь тоже нельзя охарактеризовать как "умную" или автоматизированную. Это обычная сушилка для белья под названием 17Pin.

Конструкция этой сушилки очень проста, и ее легко может смонтировать сам пользователь. В сложенном состоянии сушилка имеет всего 6,5 см. Она рассчитана на содержание белья общей массой до 40кг.

Читайте также: Xiaomi готовит смартфон под новым брендом Poco: когда представят новинку

Стоимость сушилки в Китае 99 юаней (400 гривен) длины 62см и 129 юаней (500 гривен) длины 101 см.



Сушилка для одежды очень компактная

Штопор

И эта вещь не имеет особых смарт-функций, но процесс открывания бутылки этот штопор делает гораздо проще. Этот аккумуляторный штопор Xiaomi Electric Wine Opener имеет две кнопки для регулировки направления движения винтового стержня и светодиодный индикатор.

Вы просто надеваете штопор на бутылку и он сам открывает ее за 6 секунд. На одном заряде аккумулятора устройство может открыть 70 бутылок.

Стоит новинка 15 долларов – это около 400 гривен.



Штопор откроет бутылку за 6 секунд

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно