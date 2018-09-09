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Лучшие тритлонисты Украины проверили свои силы на открытом Кубке Львова

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Тройной экзамен для быстрых, искусных и выносливых. Лучшие тритлонисты Украины приехали на открытый Кубок Львова. В испытаниях на воде и суше участвовали также атлеты из Польши, Германии и Беларуси. На спортивной арене грандиозные соревнования объединили около 400 спортсменов.

Наиболее зрелищная часть открытого Кубка Львова – соревнования профессионалов в плавании. Им приготовили олимпийскую дистанцию. Мужчины и женщины стартовали одновременно и должны были преодолеть полтора километра. Напряжение усиливалось уже возле первого буйка.

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"На плавании было очень трудно, потому что стартовали вместе с мужчинами. Было, скажем, месиво, все "дрались", – поделилась призер открытого Кубка Львова Маргарита Крылова.


Открытый Кубок Львова по триатлону

Далее триатлонисты должны были как можно быстрее пройти транзитную зону, не растеряв ценные секунды. И оседлать "стальных коней". Тогда атлеты гнали двухколесных аж 40 километров. Здесь важно удержаться в группе.


Открытый Кубок Львова по триатлону

Последний этап этого испытания человеческих возможностей – беговой. Участники должны были преодолеть 10-километровую дистанцию. Быстрее всех со всеми заданиями удалось справиться многократному чемпиону Украины Сергею Курочкину.

Тактики никакой не было. Все было по ходу дистанции. Удалось оторваться на плавании. Но, к сожалению, не смог сам ехать на велоэтапе, ребята догнали группой. Уже с ними мы ехали гонку. И на бегу удалось оторваться с первых метров и сохранить преимущество,
– сказал победитель открытого Кубка Львова Сергей Курочкин.


Сергей Курочкин

А вот среди женщин равных не было львовской звезде триатлона – титулованной спортсменке Софии Прийме.

На самом деле, очень трудно. Очень трудно по той простой причине, что это брусчатка. Все знают, что во Львове ее много, а на беговом сегменте ее было очень много! Вот, наверное, самый сложный этап – это был именно беговой,
– рассказала победительница открытого Кубка Львова.


София Прийма

Такой масштабный турнир по триатлону во Львове провели впервые. Однако намерены сделать его традиционным. Также в будущем во Львове мечтают провести международные старты на дистанции Ironman, которая испытает атлетов на впечатляющих отрезках: почти 4 километра плавания, 180 – велогонки и 42 – бега.

Теги: Спорт Новости Львова Новости Украины
Источник: 24 канал
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