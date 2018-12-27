Лучшие украинские команды 2018: баскетбольное чудо с испанцами и бенефис Шевченко

Украинские спортсмены продолжают радовать болельщиков, добывая важные победы на международной арене. 2018 год подарил несколько сюрпризов в командных соревнованиях. В частности, победа украинских баскетболистов над испанцами, которые являются одной из лучших сборных в мире. Или же уверенная игра футбольной команды в Лиге наций.

Сборная Украины по футболу

Команда Андрея Шевченко справедливо претендует на звание одной из лучших в уходящем году. Едва ли не впервые тренерский штаб выполнил задание, которое перед ним было поставлено. В частности, "сине-желтые" выиграли свою группу в Лиге наций. Соперниками были команды Чехии и Словакии. С одной стороны это не самые сильные представители. И с другой – именно Словакия не позволила Украине попасть напрямую на Евро-2016.

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Украинцы выиграли три матча и обеспечили себе победу в группе. В следующем розыгрыше "сине-желтые" будут выступать в элитном дивизионе. Кроме того, в 2018 году украинцы потерпели только одно поражение, хотя и с разгромным счетом. Украина проиграла на выезде Словакии. И результат матча ничего для подопечных Шевченко не менял.

Также сборная четыре раза играла в ничью (Саудовская Аравия, Марокко, Италия, Турция) и пять раз побеждала.



Фото: Трибуна

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В конце концов, руководства по Шевченко в сборной уже дебютировали 20 игроков, что свидетельствует о том, что наставник существенно омолаживает команду. Также Шевченко прививает новый стиль. 2019 год будет сложным и важным для "сине-желтых", поскольку в отборе к Евро-2020 им придется соревноваться с Португалией и Сербией. Также в группе Люксембург и Литва.

Мужская сборная Украины по баскетболу

На данный момент в сборной Украины по баскетболу собрались едва ли не самые сильные баскетболисты за время независимости. Украинцы до сих пор имеют реальные шансы, чтобы попасть на Чемпионат мира и ведут отчаянную борьбу.

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Самым выдающимся матчем сборной Украины в 2018 году был против Испании. Подопечные Евгения Мурзина смогли переиграть одну из лучших команд на континенте с достаточно уверенным счетом – 76:65. В активе Испании победы на Чемпионате мира и Европы. Кроме того, пиренейцы занимают вторую строчку в мировом рейтинге, уступая США. Говоря футбольным языком, победа украинских баскетболистов – это то же самое, если бы футбольная сборная победила Францию во время отбора.



Фото: Цензор.НЕТ

В том матче наша команда выиграла первую четверть – 19:12, уступила во второй 10-минутке – 17:22, но вновь сумела увеличить свое преимущество в третьей четверти – 20:17. В четвертой четверти украинцы без вопросов оставили соперника за бортом – 20:14. Самым результативным игроком в том матче стал Святослав Михайлюк с "Лейкерс", который набрал 22 очка.

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Кроме того, украинцы дали настоящий бой Испании на выезде. До последней секунды выиграть матч имели шансы две команды. Украинцы могли завершать матч в свою пользу, если бы в одной из последних атак "залетел" трехочковый бросок. Но Испания таки вырвать победу и уже квалифицировалась на баскетбольное первенство.

Сборная Украины должна провести еще два матча – против Черногории дома и на выезде против Словении. И в этих матчах украинцам нужно обязательно побеждать. При этом черногорцев необходимо побеждать с разницей в 7 очков и больше. Чтобы выйти на мировое первенство этих побед все равно будет мало. Нужно, чтобы Латвия проиграла два матча: дома с Испанией и на выезде в Черногории.

Молодежная сборная Украины U-19

Сборная Украины по футболу U-19 стала одним из главных открытий уходящего года. Украинцы пробилась в полуфинал ЧЕ-2018 (U-19) среди юниорских команд. На групповом этапе подопечные Александра Петракова победили сверстников из Франции и Турции и сыграли в ничью с Англией.

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Такой результат позволил сборной выйти в полуфинал. К сожалению, на этой стадии "сине-желтые" были биты Португалией. Однако четвертое место чрезвычайно хороший результат. Кроме того, молодежь доказала, что у украинского футбола есть будущее.



Фото: ffu.ua

Некоторые игроки сборной Петракова играют ключевые роли в своих командах. В частности, Виталий Миколенко стал основным защитником в киевском "Динамо". А нападающий Владислав Супряга вообще перешел из "Днепра-1" в том же "Динамо".

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Уже в 2019 году подопечные Петракова сыграют на Чемпионате мира. Жеребьевка ЧМ-2019 (U-20) состоится 24 февраля в Гдыне. Благодаря удачному выступлению на Евро в 2018 году наши ребята завоевали путевку на первенство, где примут участие 24 команды.

Женская сборная Украины по баскетболу

Женская национальная сборная Украины, несмотря на поражение в последнем выездном матче квалификации с Испанией, выполнила поставленную задачу и вышла в финальную часть чемпионата Европы-2019, который в следующем году пройдет в Сербии и Латвии.



Фото: fbu.ua

Команда Горана Бошковича стала второй в группе F по итогам отборочного турнира, выиграв 4 из 6 матчей, и попала в число 6 лучших команд, занявших вторые места в своих группах. Наши баскетболистки не смогли победить только испанок, которые, к слову, вторые в мировом рейтинге.

Женская национальная сборная Украины в четвертый раз подряд и девятый раз в истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы, который с 27 июня по 7 июля примут Латвия и Сербия. На сегодня украинские женщины занимают 38 место в мировом рейтинге.

"Александрия"

Скромная "Александрия" из одноименного города стала настоящей сенсацией в 2018 году. Подопечные Владимира Шарана неудачно провели вторую половину сезона и лишили себя шансов сыграть в еврокубках. Оказалось, что "желто-черные" футбольную весну провели с пользой, готовясь к следующему сезону. Со стартом нового розыгрыша чемпионата Украины александрийцы начали всех удивлять. В начале сезона команда Шарана выдала серию из четырех побед подряд в УПЛ. Остановили александрийцев только футболисты "Динамо". В общем Александрия" за 18 туров проиграла только четыре матча – "Шахтеру", "Мариуполю", "Динамо" и "Львову".

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Фото: fco.com.ua

В активе скромной команды 11 побед и три ничьи. Это позволяет клубу вести серьезную борьбу с "Динамо" за второе место в чемпионате. Сейчас "желто-черные" отстают от киевлян всего на два очка. Но самое важное, что "Александрия" с малым бюджетом все же сумела построить команду. Стоимость всего состава не превышает 8 миллионов евро, что просто смешно для европейского футбола. И это все равно позволило подопечным Шарана недавно дома справедливо победить "Динамо".

То, что в "Александрии" кипит работа, свидетельствует и чемпионат молодежных команд. Клуб из Кировоградщины занимает второе место в турнирной таблице, отставая от "Динамо" только на три очка. Зато ближайший преследователь "желто-черных" – "Шахтер" отстает на семь очков.

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Очевидно, что настоящей проверкой для "Александрии" станет футбольная весна. Времени на так называемое "раскачивание" ни у кого не будет, и Владимиру Шарану придется настраивать команду брать очки во всех матчах. Даже там, где футболисты откровенно не наиграют на победу.

Сборная Украины по фехтованию

Летом украинские фехтовальщицы и фехтовальщики снова порадовали своих поклонников. Наши девушки завоевали серебряные медали на Чемпионате Европы в командных соревнованиях на саблях. Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Воронина и Юлия Бакастова – серебряные призеры чемпионата Европы по фехтованию на саблях в командных соревнованиях. Украинки на пути к финалу победили венгерок 45:41, а итальянок 45:42. Сил же на финал против России у наших спортсменок не осталось – 30:45. Взять реванш за это поражение Ольга Харлан с девушками могли на Чемпионате мира в Китае, но в Поднебесной, к сожалению, не взяли ни одной награды.



Фото: twitter

Зато бронзовыми наградами Украину порадовали Богдан Никишин и Роман Свичкарь. В полуфинале Никишин проиграл Рубену Лимардо Гаскону, а Свечкарь – Янику Борелю.

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Женская сборная Украины по футзалу

Добавляет оптимизма игра женской сборной Украины по футзалу. В Черкассах наши девушки смогли завоевать путевку в "Финал четырех" дебютного розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. То, что украинки вышли в финальную стадию свидетельствует, что у нас одна из сильнейших команд на континенте.

Главными соперницами наших девушек в отборе были спортсменки из Беларуси, Казахстана и Венгрии. Именно с последними "сине-желтые" и вели борьбу до последнего. Украине удалось обойти венгерок за счет лучшей разницы мячей (+9 против +5). Последний фактор стал возможен благодаря разгромной победе над абсолютным аутсайдером квартета – Казахстаном 7:0.



Фото: futsal.com.ua

Финальная стадия "Финала четырех" состоится в середине февраля 2019 года. Соперницами наших девушек в полуфинале стали игроки из Португалии. Другая пара полуфиналисток – Россия – Испания. Поединки 1/2 финала состоятся 15 февраля. Матч за 3 место и финальная встреча запланированы на 17 февраля. Все матчи будет принимать португальский город Порту.