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      Лучший на Земле: Джамала трогательно поздравила мужа с днем рождения

      29 Читати новину українською
      Джамала с мужем
      Джамала с мужем / Instagram

      35-летняя украинская певица Джамала – это отличный пример успешной женщины: кроме великолепной карьеры, она – счастливая мама и жена. Сегодня, 29 октября, муж Джамалы Сеит-Бекир Сулейманов празднует день рождения.

      Джамала написала поздравления на своей странице в Instagram.

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      Публично поздравив, Джамала также добавила хэштег к фото #найкращийназемлі.

      Мы будем Бога молить жизнь счастливо прожить! Люблю. С днем рождения, мой любимый,
      – отметила певица.

      Ранее Джамала показала поклонникам еще одно семейное фото с мужем и их сыном Эмиром-Рахманом в международном аэропорту Борисполь.

      "Недостаточно сна, но достаточно счастья", – написала артистка.

      Напомним, певица Джамала родила первенца 27 марта. Своего сына певица назвала Эмиром-Рахманом Сеит-Бекир Ог'лы Сулеймановым. Звездная мама решила не делать паузу в вокальной карьере, что дается порой не просто.

      Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Звездные мамы Джамала
      Источник: 24 канал
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