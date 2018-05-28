Лучший способ добить Украину – это быстро вернуть ей Донбасс и Крым, – Портников

Украинские избиратели, которые проживают на оккупированном Донбассе и в аннексированном Крыму, почти ничем не отличаются от россиян. Поэтому в случае быстрого освобождения оккупированных территорий Украины, эти избиратели приведут к власти пророссийские силы.

Такое мнение в интервью UkrLife.tv высказал журналист и публицист Виталий Портников.

"Лучший способ добить Украину – это вернуть ей Донбасс. И лучше – еще и Крым. Восстановление территориальной целостности Украины – это гарантия ее краха как современного европейского государства. Я имею в виду быстрое", – подчеркнул журналист.

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Нынешнее украинское государство – оно не оформлено. Если Украине дать время на оформление своей государственности, это должно быть 10-15 лет, чтобы она могла переварить эти территории. Через 10-15 лет Украина переварит даже Курскую область,

– пояснил Портников.

При этом он отметил, что не является сторонником идеи присоединения Украины к российской Кубани, поскольку там живут почти исключительно избиратели действующего президента России Владимира Путина.

"Это одна из самых консервативных частей Российской Федерации. Это люди, которые даже если голосуют не за Путина, в Краснодарском крае всегда особый авторитет имели коммунистические силы, причем такие: радикально коммунистические, коммунистические антисемитские", – рассказал публицист.

Он также добавил, что Украине в нынешних условиях будет очень сложно присоединить "политически сумасшедшее" население Кубани.

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"Вот, условно говоря, во вторник Россия распадается. И кубанское государство, и Курщина с Брянщиной, и еще Воронежчина входят в состав Украины. Путина изберут здесь завтра президентом. А не Путина – так Лукашенко... Очень много людей, которые у нас говорят о присоединении Кубани, – они никогда там не были. А я в Краснодар ездил не один и не два раза. Я представляю себе население Краснодарского края. Это хуже, чем Донбасс, намного", – резюмировал Портников.