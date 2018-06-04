Lufthansa извинилась за то, что попыталась выдать Киев за Россию

Немецкая авиакомпания Lufthansa оперативно отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг проморолика компании к Чемпионату мира по футболу.

На видео, которое было снято в Киеве, столицу Украины пытались выдать за Россию, где 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018.

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Рекламный ролик уже удален со страниц Lufthansa в Facebook и YouTube.

В компании объяснили, почему снимали ролик в Украине, а не в России.

Уже по первым комментариям мы увидели, что задели этим видео чувства некоторых людей. Ролик был снят в Украине из-за лучшей логистики,

– говорится в официальном сообщении компании.