Lufthansa извинилась за то, что попыталась выдать Киев за Россию
Немецкая авиакомпания Lufthansa оперативно отреагировала на скандал, который разгорелся вокруг проморолика компании к Чемпионату мира по футболу.
На видео, которое было снято в Киеве, столицу Украины пытались выдать за Россию, где 14 июня стартует Чемпионат мира по футболу 2018.
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Рекламный ролик уже удален со страниц Lufthansa в Facebook и YouTube.
В компании объяснили, почему снимали ролик в Украине, а не в России.
Уже по первым комментариям мы увидели, что задели этим видео чувства некоторых людей. Ролик был снят в Украине из-за лучшей логистики,
– говорится в официальном сообщении компании.
Источник: 24 Канал
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