Пресс-служба Луганской полиции сообщила, что "примерно в 4:13 на автодороге Н-21 на 68 километре (недалеко от города Счастье) произошло ДТП – перевернулась маршрутка "Мерседес спринтер".
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По данным правоохранителей, "в результате ДТП телесные повреждения получили 9 пассажиров, их доставили в Счастьенскую городскую больницу".
По предварительной информации автомобиль "Мерседес" сообщением Харьков – Станица-Луганская, перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, которое внезапно возникло на дороге,
– говорится в сообщении.
Этим препятствием стала "автомобильная шина, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди". Сейчас правоохранители устанавливают детали инцидента.
На Луганщине перевернулась маршрутка / "Х**вый Харьков", "Труха Харьков"
Авария с автобусом на Ровненщине
- На Ровненщине 17 июля также произошла похожая авария. Автобус, который ехал по маршруту Киев – Вроцлав, перевернулся в кювет возле Радивилова. В салоне находились 58 человек.
- По словам председателя Ровненской ОГА Виталия Коваля, в реанимации находятся 4 человека.
- Причиной аварии стало то, что водитель старался не наехать на пешехода.