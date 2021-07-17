На Луганщине перевернулась маршрутка с людьми: много пострадавших – фото

На Луганщине 17 июля перевернулась маршрутка "Мерседес спринтер". В результате инцидента пострадали 9 человек.

Пресс-служба Луганской полиции сообщила, что "примерно в 4:13 на автодороге Н-21 на 68 километре (недалеко от города Счастье) произошло ДТП – перевернулась маршрутка "Мерседес спринтер".

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По данным правоохранителей, "в результате ДТП телесные повреждения получили 9 пассажиров, их доставили в Счастьенскую городскую больницу".

По предварительной информации автомобиль "Мерседес" сообщением Харьков – Станица-Луганская, перевернулся в результате того, что водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с препятствием, которое внезапно возникло на дороге,

– говорится в сообщении.

Этим препятствием стала "автомобильная шина, которая лопнула на автомобиле "Рено Магнум", который двигался впереди". Сейчас правоохранители устанавливают детали инцидента.

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