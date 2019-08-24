Луганск и Донецк празднуют День Независимости Украины: там появились патриотические листовки

На открытках написано "Луганск – это Украина" и "С Днем Независимости, Украина!"

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Кроме того, в Луганске на здании средней школы на улице Льва Толстого, 41 появилась надпись краской "Слава Украине!".

Поздравительная открытка в оккупированном Луганске / Фото "Радио Свобода"



Поздравление с Днем Независимости Украины в оккупированном Луганске / Фото: "Радио​ Свобода"



Поздравление с Днем Независимости Украины в оккупированном Луганске / Фото: "Радио​ Свобода"

Поздравление с Днем Независимости Украины в оккупированном Донецке / Фото: "Радио Свобода"

Поздравление с Днем Независимости Украины на оккупированном Донбассе / Фото: "Радио Свобода"

Поздравление с Днем Независимости заметили и на улицах оккупированного Донецка. Наклейки с украинским флагом и поздравительными словами появились на административных зданиях и жилых кварталах.

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