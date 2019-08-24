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      Луганск и Донецк празднуют День Независимости Украины: там появились патриотические листовки

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      Поздравление с Днем Независимости в оккупированном Луганске
      Поздравление с Днем Независимости в оккупированном Луганске / Radiosvoboda.org

      В оккупированном Луганске неизвестные патриоты расклеили листовки с поздравлениями с Днем Независимости Украины. В частности, яркие плакаты появились на фасаде Центральной библиотеки города.

      На открытках написано "Луганск – это Украина" и "С Днем Независимости, Украина!"

      Смотрите видео, как военные мощно поздравили украинцев с Днем Независимости

      Кроме того, в Луганске на здании средней школы на улице Льва Толстого, 41 появилась надпись краской "Слава Украине!".

      День Незалежності України Луганськ фотоПоздравительная открытка в оккупированном Луганске / Фото "Радио Свобода"

      День Незалежності України Луганськ фото
      Поздравление с Днем Независимости Украины в оккупированном Луганске / Фото: "Радио​ Свобода"

      День Незалежності України Луганськ фото
      Поздравление с Днем Независимости Украины в оккупированном Луганске / Фото: "Радио​ Свобода"

      День Незалежності України Луганськ фото Поздравление с Днем Независимости Украины в оккупированном Донецке / Фото: "Радио Свобода"
       
      День Незалежності України Донбас фото
      Поздравление с Днем Независимости Украины на оккупированном Донбассе / Фото: "Радио Свобода"
       

      Поздравление с Днем Независимости заметили и на улицах оккупированного Донецка. Наклейки с украинским флагом и поздравительными словами появились на административных зданиях и жилых кварталах.

      Смотрите также, какие фото в День Независимости публикуют украинцы в сети

      Донецьк День Незалежності України листівки вітання фотоПоздравление ко Дню Независимости Украины в оккупированном Донецке / Фото "Радио Свобода"

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      Теги: Новости Украины День Независимости Новости Донецка Война на Донбассе Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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