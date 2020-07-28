Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай выступил против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

О том, что Луганская ОГА выступила против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах, сообщил ее глава на брифинге в Северодонецке, передает hromadske.

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Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в данном случае позицию соседей (Донецкой ОГА – 24 канал). Это касается национальной безопасности,

– подчеркнул Гайдай.

Где именно не будет выборов будут решать депутаты. Также в ближайшее время в Луганской ОГА примут решение относительно руководителя военно-гражданской администрации города Счастье Дмитрия Скворцова. В июне 2019 года его поймали на взятке, но чиновник продолжает работать.

Позиция Донецкой ОГА

Донецкая ОГА также не поддерживает проведение выборов в населенных пунктах, находящихся в районе поражения крупнокалиберной и реактивной артиллерии пророссийских боевиков.

Когда состоятся местные выборы?

По действующему законодательству, местные выборы должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий — 25 октября 2020 года. Выборы должны пройти на всей территории страны одновременно.

Местные выборы на оккупированных территориях

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что проведение местных выборов 25 октября нарушает условия минских соглашений и может помешать решению конфликта на Донбассе. Однако в Конституции Украины четко указано, когда должны происходить местные выборы в Украине.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отметил, за минскими договоренностями местные выборы в ОРДЛО должны состояться именно по отдельному закону. Если парламент примет отдельный закон об особенностях выборов в ОРДЛО, то соответственно, примет свое постановление. Парламент Украины – единственный суверен таких решений.