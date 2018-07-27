Луганская "Заря" сыграет против португальской "Браги" матч Лиги Европы: дата и время поединка

Уже вскоре луганская "Заря" сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Соперником украинского клуба будет португальская "Брага".

Первый поединок команды сыграют в Запорожье на "Славутич Арене" 9 августа. Начало матча в 21:30 часов. О начале продажи билетов на этот матч будет известно позже.

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Ответный матч состоится 16 августа.

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