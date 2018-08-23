Луганская "Заря" сыграет с серьезным немецким клубом "Лейпцигом": дата и время

"Заря" с третьей попытки будет пытаться пробиться в группу Лиги Европы. После неудач в предыдущих противостояниях в плей-офф квалификации с Фейенордом и Легией луганчане встретятся с серьезным немецким клубом "Лейпциг".

Несмотря на свой молодой возраст, только девять лет, "Лейпциг" за 5 лет сумел подняться с фактически любительского футбола до первой Бундеслиги. А в прошлом сезоне вообще сыграли в Лиге чемпионов после получения серебра в чемпионате.

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В составе "Лейпцига" есть игроки, которые выступали на последнем мундиале. В частности, Тимо Вернер – основной нападающий сборной Германии. А Эмиль Форсберг довел за собой шведов до четвертьфинала Чемпионата мира. Однако это не пугает украинский клуб.

"Заря" уже третью неделю будет играть матчи на неделе и в выходные. И такой еврокубковый темп с двумя матчами за семь дней не является проблемой для игроков.

Осуществить свое желание и сыграть футболисты смогут уже в четверг, 23 августа. Не станет ли усталость проблемой для "Зари", узнаем в матче с "Лейпцигом", который начнется в 21:30.

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