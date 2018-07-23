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Луганская "Заря" сыграет в квалификации Лиги Европы с португальской "Брагой"

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Луганская "Заря" сыграет в квалификации Лиги Европы с португальской "Брагой"

Во время жеребьевки квалификации Лиги Европы луганская "Заря" получила своего соперника. Им стал клуб "Брага" из Португалии.

Луганчане были несеянными во время жеребьевки. Среди других команд, им также могли попасть в соперники "Аталанта", "Партизан", ПАОК и "Генк".

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Еще один представитель от Украины – "Мариуполь". Это при условии, что во втором квалификационном раунде мариупольцы пройдут "Юргорден". Первый матч состоится 26 июля. Ответный матч – 2 августа. Стоит отметить, что представители этой пары тоже были несеянными.

Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 8 и 16 августа.

Напомним, до этого своего соперника в квалификации Лиги Чемпионов получило киевское "Динамо".

Теги: Новости спорта Лига Европы Заря
Источник: 24 Канал
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