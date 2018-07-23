Луганская "Заря" сыграет в квалификации Лиги Европы с португальской "Брагой"
Во время жеребьевки квалификации Лиги Европы луганская "Заря" получила своего соперника. Им стал клуб "Брага" из Португалии.
Луганчане были несеянными во время жеребьевки. Среди других команд, им также могли попасть в соперники "Аталанта", "Партизан", ПАОК и "Генк".
Читайте также: Украинца Лунина официально представили в качестве игрока мадридского "Реала": видео
Еще один представитель от Украины – "Мариуполь". Это при условии, что во втором квалификационном раунде мариупольцы пройдут "Юргорден". Первый матч состоится 26 июля. Ответный матч – 2 августа. Стоит отметить, что представители этой пары тоже были несеянными.
Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 8 и 16 августа.
Напомним, до этого своего соперника в квалификации Лиги Чемпионов получило киевское "Динамо".
Выбор редакции
-
Курс доллара в Украине на этой неделе несколько снизится: эксперты объяснили причинысегодня, 15:42
-
Россия хочет сорвать предоставление автокефалии Украине: Тымчук озвучил коварный план Кремлясегодня, 15:06
-
Почти все голосования за последнюю сессию Верховной Рады прогуляло 53 нардепасегодня, 14:17