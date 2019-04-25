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      Алексей Чибисов

      Лікарні Луганська захлинулися від потоку отруєних бойовиків та мирних жителів

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      Масове отруєння водою: чому та хто в цьому винен?
      Масове отруєння водою: чому та хто в цьому винен? / Уніан

      Нещодавно у "ЛНР" сталося те, чого всі давно мали б чекати – серйозна аварія у системі водопостачання. І справа зовсім не у насосах, які можна було б полагодити. Надзвичайна ситуація має набагато масштабніший характер.

       У Луганську повністю полетіла система очищення води, що й призвело до того, що з кранів мешканців "ЛНР" почала текти отрута. У систему потрапили справжні відходи. Приблизно 10 відсотків води у квазіреспубліці сягає каналізаційних відходів. І це вже призвело до потрапляння людей до лікарень, але наслідки можуть бути набагато гіршими.

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      Річ у тім, що після окупації Донбасу російські окупанти зосередилися на двох складових: особистому збагаченні та мілітаризації регіону. Про такі речі, як утримання рівня життя чи хоч якесь покращення вони взагалі забули одразу після проголошення "ЛНР" та "ДНР". Через це займатися комунальною інфраструктурою почали лише тоді, коли конче необхідно. Наприклад, коли народ починає майже бунтувати через відсутність водопостачання як такого протягом місяця чи двох.

      А дістався росіянам Донбас, скажімо чесно, зовсім не у найкращому стані. Якщо у Донецьку ситуація була достатньо гарною, то у Луганську та провінціях все було напівзруйноване ще задовго до війни. І хоча при Україні роботи з налагодження інфраструктури вели хоча б якісь, та навіть існував план заміни всіх застарілих систем, окупанти звели все нанівець. Це й привезло до аварії таких масштабів.

      Але попри всі можливі наслідки "влада" лише оцінила вартість відновлювальних робіт та махнула на все рукою, мовляв, нехай п'ють лайно. От і пили. Не тільки мирні жінки та діти, але й самі терористи. І вже через добу після забивання ватажків на інцидент до лікарень почали потрапляти перші постраждалі. Спочатку найбільше хворих привозили з передової, куди окупантам привозять набрану з-під крана воду, а вони навіть не мають змоги її закип'ятити. Втім, обробка температурою із таким забрудненням якщо й допомагає, то не суттєво. Тому незабаром до медичних закладів почали надходити й мирні жителі.

      Наразі кількість хворих сягає 500 чоловік. І це ще зовсім не кінець. Кількість постраждалих від дій окупантів – щонайменше кілька тисяч людей. Тільки більшість вирішила не звертатися до лікарів, бо це нерідко буває бездієво та дорого.

      Але ж медики кажуть, що якщо ситуацію не виправити, а до населення не донести інформацію про тотальну заборону на вживання питної води, можуть початися масові захворювання на дизентерію та інші захворювання. Цілком можливі й летальні випадки. Але ж у "ЛНР" все замовчують.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Публикации Новости Луганска Отравление
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