Лука Модрич отказался продлевать контракт с "Реалом"
Звездный полузащитник "Реала" Лука Модрич отклонил предложение клуба о продлении контракта.
Как сообщает AS, мадридский клуб сделал предложение хорвату продлить контракт, но Модрича не устроили финансовые условия, и он ответил отказом.
Читайте также: Соперник "Шахтера" в Лиге Европы усилился экс-игроком "Баварии"
Впрочем, руководители "сливочных" даже не думают опускать руки – в ближайшее время они вернутся в переговорному процессу с более щедрым предложением.
Напомним, Модрич в 2018-м выиграл Лигу чемпионов с "Реалом" и дошел до финала чемпионата мира в составе "шашечных". Именно Лука получил "Золотой мяч", прервав гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
КХЛ: "Амур" второй раз в сезоне уступил на родном льду1 ноября 2011 , 14:19
В символической пятерке лучших баскетболистов недели - двое игроков "Одессы"21 января 2013 , 14:07
Ярмоленко: Крым - это часть Украины, там также живут наши люди10 марта 2014 , 10:31
Защитник донецкого "Шахтера": Просто не пою гимн Украины, и все16 ноября 2014 , 22:28