Лука Модрич отказался продлевать контракт с "Реалом"

Звездный полузащитник "Реала" Лука Модрич отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Как сообщает AS, мадридский клуб сделал предложение хорвату продлить контракт, но Модрича не устроили финансовые условия, и он ответил отказом.

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Впрочем, руководители "сливочных" даже не думают опускать руки – в ближайшее время они вернутся в переговорному процессу с более щедрым предложением.

Напомним, Модрич в 2018-м выиграл Лигу чемпионов с "Реалом" и дошел до финала чемпионата мира в составе "шашечных". Именно Лука получил "Золотой мяч", прервав гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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