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      Лука Модрич получил еще одну награду лучшего футболиста мира

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      Лука Модрич – лучший футболист года по версии Goal.com
      Лука Модрич – лучший футболист года по версии Goal.com

      Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич признан лучшим футболистом года по версии Goal.com.

      33-летний хорват прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые неизменно получали этот приз с 2011 года.

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      Прошлогодний победитель, Криштиану Роналду, на этот раз занял второе место, а тройку призеров замкнул нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. Четвертым финишировал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, а Месси занял лишь пятое место.

      Кроме этого, Модрич был признан лучшим игроком ЧМ-2018 и лучшим футболистом прошлого сезона по версии ФИФА. По информации журналиста RFI Эрика Мамрюта, именно Лука лидирует в голосовании на "Золотой мяч-2018".

      В нынешнем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 16 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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