Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко часто лає бізнесменів, називаючи їх буржуями і неробами, які живуть у надмірній розкоші. Сам же багаторічний голова Білорусі володіє щонайменше 7 резиденціями і дорогим автопарком.

Самопроголошений президент Білорусі користується сімома великими резиденціями та володіє автопарком, у якому є навіть ексклюзивна модель "Майбах". Про маєтки і багатства Лукашенка розповідають білоруські журналісти.

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Палаци Лукашенка

Відомо щонайменше про 7 заміських резиденцій Олександра Лукашенка у різних куточках Білорусі і три у Мінську.

Постійна – це "Озерний" у містечку Острашицькому Городку під Мінськом. Територія, на якій є спортивний майданчик, парк, ліс, озеро, займає 88 гектарів.



Лукашенко і Путін в "Озерному" / president.gov.by

Сама резиденція – це добудована та переобладнана колишня дача радянського маршала Тимошенка. Це триповерхова будівля, площа кожного поверху якої складає близько 500 кадратних метрів.

Друга резиденція – "Заславль", розташована на березі Мінського моря і займає майже 40 гектарів. Там є кілька особняків, тенісні корти, сад і басейн. Офіційно обидві резиденції належать до "Дипсервісу".

На малій батьківщині Лукашенка у Вітебській області є третя резиденція, яка називається "Александрія-2". На території є кілька одноповерхових будинків, гостьові будинки, спортивний майданчик та двоповерховий котедж. Офіційно комплекс належить "Белнафтогазу".

Ще одна резиденція розташована на березі озера Плавна у Березинському біосферному заповіднику. Це кілька окремих ділянок загальною площею 1,4 гектарів.



Замок у Плавній

Ще одна резиденція Лукашенка – на Прип’яті, поблизу агромістечка Лясковичі Петриківського району. На території є кілька десятків будівель, вертолітний майданчик, спортивний комплекс та гостьові будинки. Офіційно все це називається "Комплекс для обслуговування делегацій в Прип'ятському національному парку".



У цій резиденції перебував Петро Порошенко

Лукашенко неодноразово говорив, що він буває тут щовесни. Саме тут він прийняв Петра Порошенка у 2017 році.

Є резиденція на Браславських озерах. Це ділянка площею 14 гектарів на березі озера Волос, в заповіднику "Інтерлейк". Тут є гостьові будинки та вертолітний майданчик.

Ще одна резиденція розміщена у Віскулах , де була підписана історична угода про припинення існування СРСР. Резиденція вважається державною, але сам Лукашенко заявив, що відвідує її кілька разів на рік. Територія офіційно належить Національному парку "Біловезька пуща".

, де була підписана історична угода про припинення існування СРСР. Резиденція вважається державною, але сам Лукашенко заявив, що відвідує її кілька разів на рік. Територія офіційно належить Національному парку "Біловезька пуща". Ще є резиденція у "Дроздах". Це кілька десятків будівель, а також басейн, лазня та вертолітний майданчик.

Окрім заміських, відомо про три резиденції Лукашенка в Мінську. Найчастіше він використовує резиденцію на Карла Маркса, 38 та Палац Незалежності на проспекті Переможців.

Автопарк Лукашенка

Лукашенко користується і з'являється на публіці у дорогих та елітних автомобілях. І вони зовсім не білоруського виробництва.

Його помічали на:

Maybach 62 – на цій ексклюзивній і дуже дорогій машині Лукашенко вперше був помічений у 2012 році. Тоді він сказав, що машину йому "подарували". Такий автомобіль, за даними журналістів, може коштувати від 367 тисяч євро до півмільйона.

– на цій ексклюзивній і дуже дорогій машині Лукашенко вперше був помічений у 2012 році. Тоді він сказав, що машину йому "подарували". Такий автомобіль, за даними журналістів, може коштувати від 367 тисяч євро до півмільйона. Mercedes Pullman W221 – у цій машині Лукашенко їхав на інавгурацію в 2011 році. Це Mercedes S-класу п'ятого покоління, вартість якого становить кілька сотень тисяч євро.

– у цій машині Лукашенко їхав на інавгурацію в 2011 році. Це Mercedes S-класу п'ятого покоління, вартість якого становить кілька сотень тисяч євро. Rolls-Royce Phantom Coupe – такий автомобіль на президентських номерах був помічений восени 2016 року. Вартість машини – від 170 тисяч євро.

– такий автомобіль на президентських номерах був помічений восени 2016 року. Вартість машини – від 170 тисяч євро. 31 серпня 2017 року Лукашенко випробував електромобіль Tesla біля Палацу Незалежності. Це одна з найновіших та найпотужніших на той час моделей, вартість якої становить 100 тисяч євро.

Автопарк Лукашенка: дивіться розслідування

Ці моделі є найдорожчими в автопарку Лукашенко.

Ще також його можна було побачити на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III та на преміум-моделях Mercedes.

Boeing за 100 мільйонів доларів

Ексклюзивний Boeing 767-32K (ER), який раніше належав Туркменбаші, був придбаний для Лукашенка і запущений у 2012 році. На прес-конференції в 2013 році Лукашенко назвав її вартість близько 100 мільйонів доларів. До цього Лукашенко використовував Boeing 737-8EV, його вартість також становить близько 100 мільйонів доларів.



Літак Лукашенка у Киргизстані

Годинники і велосипеди

У вересні 2009 року на литовсько-білоруському форумі журналісти сфотографували годинник на руці Олександра Лукашенка. Це Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус годинника виконаний із 18-каратного жовтого золота, а ремінець – зі шкіри алігатора. Коштує такий аксесуар близько 20 тисяч євро.

У червні 2019 року Олександр Лукашенко та його син Микола з'явилися в селі Балбасово не на кортежі, а на велосипедах. Велосипед Миколи Лукашенка фірми Canyon оцінили у 7,5 тисяч євро. Велосипед має карбонову раму і є копією тих, які використовують на Тур де Франс.

У самого Олександра Лукашенка був дешевший велосипед. Пізніше його прес-секретар Наталія Ейсмант заявила, що "велосипеди подарували".

Лукашенко і "буржуї"

11 лютого у Білорусі відбулися Всебілоруські народні збори. На них виступила голова бізнес-спілки Білорусі Жанна Тарасевич, яка поскаржилася на численні бюрократичні перепони у веденні бізнесу. Тоді самопроголошений президент емоційно відреагував зі звинуваченням у сторону бізнесу словами: "накрали", "буржуї", "вирізатимемо розпеченим залізом".