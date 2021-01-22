Лукашенко посочувствовал украинцам из-за пожара в Харькове
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на пожар в харьковском доме престарелых. Политик выразил соболезнования.
В Беларуси на трагедию отреагировали с чувством печали. Об этом заявили в пресс-службе Лукашенко, сообщает "Белта".
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От имени белорусского народа и себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших,
- сказал Лукашенко.
Кроме того, политик пожелал выздоровления пострадавшим.
Пожар в Харьковском пансионате: что известно
- Дом престарелых, расположенный на улице Нижняя Гиевская, загорелся 21 января. Вспыхнул 2 этаж.
- В здании находились 33 человека. К сожалению, 15 из них не удалось спасти, еще 11 человек пострадали.
- По предварительной причине, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электрообогревателями.
- Учреждение работало незаконно, поэтому на собственников открыли уголовные дела. Владельца, арендатора и его жену, а также администратор дома уже задержали.
- Кстати, во время пожара жильцы дома могли быть без присмотра.
- Президент Владимир Зеленский объявил 23 января общенациональным трауром из-за трагедии.
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