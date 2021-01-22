Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на пожар в харьковском доме престарелых. Политик выразил соболезнования.

В Беларуси на трагедию отреагировали с чувством печали. Об этом заявили в пресс-службе Лукашенко, сообщает "Белта".

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От имени белорусского народа и себя лично шлю искренние слова сочувствия и поддержки всему украинскому народу, родным и близким погибших,

- сказал Лукашенко.

Кроме того, политик пожелал выздоровления пострадавшим.

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