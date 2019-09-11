Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся

Накануне важного визита Александра Лукашенко в Украину по Беларуси прокатилась волна "минирований" якобы от лица батальона "Азов".

Как известно, на прошлой неделе, в ходе рабочей поездки в Брест, президент Беларуси Александр Лукашенко отметился очередным громким заявлением. А именно, президент Беларуси потребовал от России компенсации за ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС в виде льгот на нефть и газ. Если же Беларуси такие льготы не будут предоставлены, то Минск "заберет" себе трубопровод "Дружба".

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Казалось бы, очередной перл от бацьки, посмеялись и разошлись, но тот, кто до сих пор подобным образом воспринимает президента Беларуси, умело лавирующего в делах с Москвой уже не один десяток лет и до сих пор не ставшего губернатором Беларуской области РФ, тот, мягко говоря, остановился в развитии. И следует обратить внимание на сопутствующие события.