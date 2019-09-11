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      Лукашенко едет в Украину, но кому-то это очень не нравытся

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      Кто "взрывает" Беларусь накануне визита Лукашенко в Украину
      Кто "взрывает" Беларусь накануне визита Лукашенко в Украину / Минск-Новости

      Накануне важного визита Александра Лукашенко в Украину по Беларуси прокатилась волна "минирований" якобы от лица батальона "Азов".

      Как известно, на прошлой неделе, в ходе рабочей поездки в Брест, президент Беларуси Александр Лукашенко отметился очередным громким заявлением. А именно, президент Беларуси потребовал от России компенсации за ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС в виде льгот на нефть и газ. Если же Беларуси такие льготы не будут предоставлены, то Минск "заберет" себе трубопровод "Дружба".

      К теме: Лукашенко пригрозил ограничением транзита российской нефти через Беларусь

      Казалось бы, очередной перл от бацьки, посмеялись и разошлись, но тот, кто до сих пор подобным образом воспринимает президента Беларуси, умело лавирующего в делах с Москвой уже не один десяток лет и до сих пор не ставшего губернатором Беларуской области РФ, тот, мягко говоря, остановился в развитии. И следует обратить внимание на сопутствующие события.

      Дело в том, что президент Украины Владимир Зеленский еще в июле пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который пройдет 3-4 октября в Житомире. На прошлой неделе, 4 сентября в Киеве было проведено заседание рабочей группы по подготовке к проведению Второго форума регионов Украины и Республики Беларусь.

      И вот, внезапно, как после завершения встречи рабочей группы, так и после одиозных выпадов президента РБ, 7 сентября, в Беларуси прошла волна ложных минирований. В частности, среди заминированных объектов числились ОАО "Нафтан", ОАО "Гродно-Азот" и ТРЦ "Дана Молл" в Минске.

      А теперь самое интересное. Сообщение о минировании данных объектов пришло в виде письма, отправителем которого, внимание, были бойцы батальона "Азов"! Фото письма было опубликовано на Telegram-канале NEXT. Причем, судя по тексту письма, авторы прямо так из кожи лезут, что бы чуть ли не в каждом абзаце и строчке не подчеркнуть, что минирование объектов осуществляют бойцы украинского батальона "Азов" (не полка, а именно батальона, что уже о многом говорит) с целью оказания сопротивления "русскому миру".

      Собственно, содержание письма и тот факт, что все объекты, перечисленные в оном послании, не были заминированы, говорят о том, что это было послание из разряда "телефонного хулиганства". Но, вот ведь совпадение, панику оно спровоцировало как раз тогда, когда Лукашенко в очередной раз обратился к России с требованиями, а вопросы о его визите в Украине практически улажены. И тут внезапно появляется, очень кстати, псевдо-батальон "Азов" со своим псевдо-минированием…

      Похоже, кому-то очень сильно не нравятся посылы Минска, в определенной степени, намекающие на энергонезависимость, а контакты с Киевом в этом вопросе Беларуси могут быть очень полезны. И как таковые их через провокации и дискредитацию явно пытаются минимизировать гибридными методами.

      Интересно: Лукашенко обещает России "не предавать", но просит "не наклонять"

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Новости политики Российская пропаганда Александр Лукашенко Новости Беларуси
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