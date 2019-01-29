Лукашенко хорошо понимает угрозу со стороны Москвы, – политолог об объединении РФ с Беларусью

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко прекрасно осознает, какую угрозу Россия несет для его страны. Однако со своей должности никуда уходить не собирается и готовится дать отпор Кремлю.

Российский политолог Дмитрий Орешкин убежден, что Лукашенко взялся за очистку рядов в силовых структурах, начал идти на контакт с Западом и понемногу отходит от реноме "последнего диктатора Европы", передавая этот "почетный титул" вождю Кремля Владимиру Путину, пишет "Главред".

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Но несмотря на то, что тема объединения России с Беларусью довольно живо обсуждается, военный вариант там маловероятен, считает эксперт.

Военная операция на белорусском направлении в данном случае исключена – это будет сильный удар по позициям Путина. И это не вызовет восторга у народных масс. Потому что Путин хочет остаться в истории как собиратель земель русских,

– отметил Орешкин.

Но пока успехов у Путина немного: оккупировал Крым и ворвался на Донбасс, но потерял Украину.

"Путин потерял Украину надолго. Это поражение трудно прикрыть крымской эпопеей. Пропагандистски это сработало, а де-факто никогда в России не было таких ужасных отношений с Украиной, как сейчас. Никогда не было таких ужасных отношений с Грузией. А сейчас на глазах портятся отношения с Беларусью", – добавил политолог.

Орешкин объясняет, что Лукашенко действительно боится, что Кремль доберется до Беларуси и поглотит страну. Поэтому если Москва задумает военное вторжение в страну, то "Лукашенко немедленно побежит к Западу".

"И Запад будет вынужден ему помочь, потому что ему абсолютно неинтересно иметь под Минском ракетные комплексы. Поэтому Путин не рискнет на серьезную военную операцию. Но Путин будет выкручивать руки Лукашенко экономическими способами", – подытожил политолог.