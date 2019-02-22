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      Лукашенко планирует вместе с Россией ответить на появление ракет США в Украине

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      Лукашенко планирует вместе с Россией ответить на появление ракет США в Украине
      Лукашенко планирует вместе с Россией ответить на появление ракет США в Украине / Фото из свободных источников

      Беларусь и Россия подумают о совместном ответе на возможное появление в Европе или Украине ядерных ракет США средней и меньшей дальности.

      "Я боюсь того, что американцы воспользуются моментом – сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах", – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "Белта".

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      Лукашенко добавил, что хуже будет, если ракеты США появятся на территории Украины. Он выступил категорически против этого.

      Нам не нужны эти разборки великих держав, от которых, исходя из истории, мы всегда страдали. Поэтому нам не нужна эта драка, особенно сейчас вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности,
      – заявил белорусский лидер.

      По его мнению, НАТО может пойти на размещение подобных ракет в Европе.

      2 февраля США официально уведомили Россию, что приостанавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это означает, что США имеют право разрабатывать и изготавливать запрещенные соглашением баллистические ракеты.

      В ответ Россия тоже заявила о прекращении участия в Договоре и о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов ракет.

      Из ядерного спора между США и Россией неожиданные козыри получила Украина. Если договоренности о ликвидации ракет меньшей и средней дальности прекратят свое существование, то Киев имеет право создавать ранее запрещенные ракеты с дальностью от 500 километров. Об этом заявил экс-посол США в Украине и эксперт аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер.

      В чем заключался Договор о ликвидации ракет?Этот договор 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита подписали лидеры государств Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Соглашение предусматривало, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

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      Теги: Новости Украины Ядерная безопасность Оружие Новости России Александр Лукашенко Новости Беларуси Новости политики Европа
      Источник: 24 Канал
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