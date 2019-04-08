Лукашенко высказался о президентских выборах в Украине, кандидатах и дал совет украинцам

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об украинских выборах и кандидатах в президенты. И хотя белорусский лидер заявил, что не слишком стремится анализировать ситуацию в Украине, все же рассказал, что думает о Порошенко и Зеленском.

Так, Лукашенко считает, что во втором туре президентских выборов победит действующий глава государства Петр Порошенко. Об этом он рассказал в интервью турецкому информагентству Anadolu, передает Belta.

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Никто там ничего пока не выиграл. После первого тура лидирует Зеленский, Порошенко от него отстает. Как закончится второй тур никто не решается предвидеть. Я склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко,

– сказал Лукашенко.

В то же время, белорусский лидер отметился громким высказыванием относительно украинских кандидатов в президенты. Он сначала сказал, что не собирается заниматься аналитикой и сравнивать двух кандидатов, а потом все же рассказал, что думает об обоих.

"Одного я знаю очень хорошо. Другого я видел только в кино, я его как политика не знаю. Но я вам скажу из жизни: у нас с Порошенко был когда-то общий друг – это Михаил Саакашвили. Когда Саакашвили проводил выборы, будучи президентом Грузии, конституцию изменил, еще что-то – начали с народом шутить. Это привело к тому, что ему пришлось покинуть Грузию и скрываться в других странах. Чтобы Порошенко не пришлось залезать на крышу и с крыши призвать украинцев защитить его, он сделает все, чтобы украинцы поддержали его на выборах", – подчеркнул Лукашенко.

Он также дал совет украинцам, которые говорят, что не за кого голосовать во втором туре президентских выборов.

Если не за кого голосовать, то – и не надо. Зачем голосовать за человека, в котором ты не уверен. Украинцы такой тяжелый политический путь прошли за последние годы. Они уже наелись непонятных обещаний. Они уже много раз рискуя, верили политикам и их поддерживали. И все время получалось наоборот,

– высказался Лукашенко.

По его мнению, в таком случае украинцам лучше провести повторные выборы, чтобы потом не жалеть из-за того, что рискнули и отдали свой голос не за того кандидата.

Отметим, что по итогам голосования в первом туре президентских выборов в Украине победил Владимир Зеленский, набрав, 30,24% голосов избирателей. Второе место занял действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% голосов. 7 апреля ЦИК обработала все протоколы с мокрыми печатями и назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля 2019 года. В нем примут участие Петр Порошенко и Владимир Зеленский.