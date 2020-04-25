15:49
25 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Лукашенко заявил, что коронавирус на выборы президента не повлияет: все по графику

      - Читати новину українською
      Президентские выборы в Беларуси пройдут не позже, чем 30 августа, – Лукашенко
      Президентские выборы в Беларуси пройдут не позже, чем 30 августа, – Лукашенко / file.liga.net

      Александр Лукашенко сообщил, что выборы президента в Беларуси не будут переносить. Несмотря на эпидемию коронавируса они состоятся согласно конституционным срокам, то есть не позднее, чем 30 августа.

      О том, что распространение коронавирусной инфекции не повлияет на проведение президентских выборов в Беларуси заявил ее действующий лидер Лукашенко, пишет БелТА.

      Читайте также В разгар коронавируса в Беларуси проводят субботник, Лукашенко поехал сажать деревья: фото

      Относительно предстоящих президентских выборов. Здесь можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал,
      – отметил Лукашенко.

      Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться не позже, чем 30 августа 2020 года.

      Лукашенко также добавил, что свою предвыборную программу выложит в послании белорусскому парламенту и народу. Однако традиционные сроки его представления несколько сместились из-за пандемии коронавируса и глобальной неопределенности в политике и экономике.

      "Один из вариантов – совместить его (послание – 24 канал) с предвыборной программой нынешнего президента, тем самым расширив и сделав более стратегическим", – добавил лидер Беларуси. Лукашенко подчеркнул, что это одна из идей, впоследствии могут появиться и другие.

      Коронавирус в Беларуси: главная

      • По состоянию на 25 апреля в стране зафиксировали 9 тысяч 590 случаев заражения COVID-19. Выздороветь удалось 1 тысяче 573 людям, умерли – 67.
      • Согласно данным БЕЛСАТ, официальные цифры министерства здравоохранения отличаются от реальных минимум в четыре раза.
      • Правительство Беларуси продолжает игнорировать эпидемию коронавируса.
      • Президент Александр Лукашенко называет недуг "коронапсихозом". Советует есть масло из сметаны и чаще бывать на свежем воздухе. Политик считает, что изоляция – не действенный метод борьбы с коронавирусом.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Александр Лукашенко Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Хаос и паника: как дезинформация влияет на людей и что с этим делать
      сегодня , 12:00 Хаос и паника: как дезинформация влияет на людей и что с этим делать
      Блог Медіа
      Швейцария начнет ослаблять карантин: как это будет
      сегодня , 08:40 Швейцария начнет ослаблять карантин: как это будет
      Блог Медіа