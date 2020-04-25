Лукашенко заявил, что коронавирус на выборы президента не повлияет: все по графику

Александр Лукашенко сообщил, что выборы президента в Беларуси не будут переносить. Несмотря на эпидемию коронавируса они состоятся согласно конституционным срокам, то есть не позднее, чем 30 августа.

О том, что распространение коронавирусной инфекции не повлияет на проведение президентских выборов в Беларуси заявил ее действующий лидер Лукашенко, пишет БелТА.

Читайте также В разгар коронавируса в Беларуси проводят субботник, Лукашенко поехал сажать деревья: фото

Относительно предстоящих президентских выборов. Здесь можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал,

– отметил Лукашенко.

Согласно законодательству, очередные выборы президента должны состояться не позже, чем 30 августа 2020 года.

Лукашенко также добавил, что свою предвыборную программу выложит в послании белорусскому парламенту и народу. Однако традиционные сроки его представления несколько сместились из-за пандемии коронавируса и глобальной неопределенности в политике и экономике.

"Один из вариантов – совместить его (послание – 24 канал) с предвыборной программой нынешнего президента, тем самым расширив и сделав более стратегическим", – добавил лидер Беларуси. Лукашенко подчеркнул, что это одна из идей, впоследствии могут появиться и другие.

Коронавирус в Беларуси: главная