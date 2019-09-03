Лукашенко закрыл границу между Беларусью и Украиной из-за "потока оружия": реакция ГПСУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что закрыл "наглухо" границу с Украиной из-за огромного "потока оружия". В то же время, Госпогранслужба Украины наоборот фиксирует уменьшение количества попыток незаконного перемещения оружия на границе.

Лукашенко на международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске рассказал, что закрыл границу из-за наплыва украинских граждан, которых "было трудно перемолоть", пишет БЕЛТА.

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Со своими братьями, близкими людьми, полностью закрыли границу (из Украины, – 24 канал). Наглухо. Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас с давних времен якобы казался врагом номер один. А сегодня со своими людьми закрыли границу наглухо, потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие у обычных людей, особенно у националистически настроенных, – жди терроризма,

– сказал Лукашенко.

Несмотря на это, он назвал Беларусь спокойной страной. К тому же, Лукашенко добавил, что принимал украинцев с удовольствием и это было "маленькими шагами" в направлении нормализации ситуации на Донбассе, где идет война.

Государственная пограничная служба Украины уже отреагировала на такое заявление. Пограничники отметили, что фиксируют уменьшение количества попыток незаконного перемещения оружия на границе Украины с Беларусью.

"В общем с начала 2019 года на границе с Беларусью пограничники обнаружили почти 38 единиц оружия. Это более чем на 40% меньше чем за аналогичный период прошлого года. При этом 20 единиц обнаруженного оружия пытались провезти в Украину", – рассказали в ГПСУ.

Среди обнаруженного оружия – 1 огнестрельное, а остальное – охотничье, газовое, пневматическое, холодное и электрошоковое.