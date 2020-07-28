В Лукьяновском СИЗО – вспышка COVID-19: у кого обнаружили инфекцию
В Лукьяновском СИЗО в Киеве коронавирусом заболели и работник заведения, и заключенный. Всем контактным с этими людьми лицам уже сделали тесты на COVID-19. Их результаты пока ожидают.
Об этом со ссылкой на подтверждение в Офисе Омбудсмана пишет ТСН. Пока в Лукьяновском СИЗО 2 официально подтвержденных случая заболевания.
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Мы получили официальную информацию от Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины о том, что подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус,
– отметили в Офисе Омбудсмана.
Результатов тестов, взятых у людей, контактировавших с больными заключенным и сотрудником СИЗО, пока ждут.
Какова ситуация с коронавирусом в Киеве
- В столице ситуация остается неблагоприятной – за прошедшие сутки в Киеве обнаружили 110 новых больных COVID-19.
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- В общем, от начала пандемии в столице зафиксировали 7 800 больных коронавирусом. Примечательно, что сейчас в Киеве COVID-19 болеют много детей.
- Согласно данным Минздрава, загруженность коек с больными коронавирусом в Киеве составляет 41,64%.