В Лукьяновском СИЗО в Киеве коронавирусом заболели и работник заведения, и заключенный. Всем контактным с этими людьми лицам уже сделали тесты на COVID-19. Их результаты пока ожидают.

Об этом со ссылкой на подтверждение в Офисе Омбудсмана пишет ТСН. Пока в Лукьяновском СИЗО 2 официально подтвержденных случая заболевания.

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Мы получили официальную информацию от Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины о том, что подтвердились лабораторные данные одного заключенного и одного сотрудника. У них положительные результаты теста на коронавирус,

– отметили в Офисе Омбудсмана.

Результатов тестов, взятых у людей, контактировавших с больными заключенным и сотрудником СИЗО, пока ждут.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве

В столице ситуация остается неблагоприятной – за прошедшие сутки в Киеве обнаружили 110 новых больных COVID-19.

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