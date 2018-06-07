"Лукойл" проиграл дело о завышении цен на авиационное топливо в Украине

5 июня 2018 года Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность наложения Антимонопольным комитетом Украины штрафа на ООО "Лукойл Авиейшен Украина" (сейчас ООО "АМИК Авиейшен Украина") в размере 18,7 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины.

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По данным ведомства, ООО "Лукойл Авиейшен Украины" устанавливала завышенные цены на заправку самолетов в аэропортах Харькова и Одессы, в то же время предоставляя скидки одному из покупателей в аэропорту Одессы.

Добавим, что Антимонопольным комитетом Украины признало действия ООО "Лукойл Авиейшен Украины" злоупотреблением монопольным положением.