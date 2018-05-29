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ЛУН запустил новый каталог новостроек для своего проекта Flatfy

32 Читати новину українською
Flatfy
Flatfy

Онлайн-платформа для поиска жилья Flatfy – бренд, под которым украинская компания ЛУН.ua представлена за рубежом, запустила еще один каталог новостроек – теперь в Грузии!

Поисковик недвижимости ЛУН не останавливается и продолжает покорять все больше стран своим продуктом. Запущен новый каталог новостроек в Грузии – New.flatfy.ge. Сайт по дизайну и функционалу такой же приятный и удобный как и другие проекты Flatfy. Каталог сразу был запущен на двух языках: русский и грузинский.

Первичный рынок Грузии развивается активными темпами. Сейчас в базе каталога новостроек Flatfy.ge насчитывается 445 новых проектов, строительство которых ведет 285 компаний.

Все чаще именно иностранцы покупают недвижимость в Тбилиси и Батуми, как для жизни, так и для ведения бизнеса (учитывая постоянно растущий поток туристов, квартиры в аренду пользуются стабильным спросом). Неудивительно, ведь прекрасный климат, широкие инвестиционные возможности, доступные цены на жилье – все это сильно привлекает внимание инвесторов.

Оказалось, что стоимость самых недорогих новых квартир в Тбилиси стартует с 380 долларов за квадрат, а цены на новостройки в Батуми начинаются от 330 долларов за квадратный метр. Чем ближе к морю – тем выше стоимость жилья. Цены на  элитные апартаменты начинаются от 1200 долларов за метр квадратный.

Если и вы давно мечтаете о новом доме в Грузии, посмотрите на различные варианты новых апартаментов в новостройках Батуми, особенно на первой линии от моря ведется очень активная застройка.

Напомним, Flatfy – бренд, под которым на международном рынке представлена отечественная компания по онлайн-поиску жилья ЛУН.ua. Принимая во внимание темпы развития первичной недвижимости, можно ожидать появление новых каталогов новостроек в новых странах в ближайшее время. Сегодня поиск жилья Flatfy представлен в 37 странах мира. Каталоги новостроек – в 7.

Теги: Недвижимость
Источник: 24 Канал
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