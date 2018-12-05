Лунин феерично вывел "Леганес" в 1/8 Кубка Испании: отбил пенальти и не пропустил

Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин помог своей команде обыграть "Райо Вальекано" и пробиться в 1/8 финала Кубка Испании.

"Райо Вальекано" – "Леганес" 0:1

Гол: Веласкес, 17 (авт.)

Незабитый пенальти: Бебе, 33

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На 35-й минуте встречи, когда счет был уже 1:0 в пользу гостей, судья назначил 11-метровый штрафной удар, к точке подошел экс-игрок “Манчестер Юнайтед” Бебе. Он пробил по центру, Лунин не стал прыгать в какой-то из углов и уверенно отразил удар.

В дальнейшем Лунин сделал еще четыре вратарских спасения, включая момент на 90+1 минуте. Если бы соперник забил хотя бы один мяч, то "Леганес" не вышел бы в четвертьфинал, поскольку первый матч на его поле завершился со счетом 2:2.

Стоит отметить, что авторитетное издание Marca опубликовало отчет о матче с заголовком: "Герой Лунин: большой матч украинского вратаря в Вальекасе".

Напомним, Лунин дебютировал за "Леганес" в матче Кубка Испании, тогда украинский вратарь пропустил 2 мяча от "Райо Вальекано".

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