11:42
5 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Военные против Канта. Новогодняя Соль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Лунин феерично вывел "Леганес" в 1/8 Кубка Испании: отбил пенальти и не пропустил

      140 Читати новину українською
      Андрей Лунин
      Андрей Лунин / twitter.com/cdleganes

      Украинский вратарь "Леганеса" Андрей Лунин помог своей команде обыграть "Райо Вальекано" и пробиться в 1/8 финала Кубка Испании.

      "Райо Вальекано" – "Леганес" 0:1
      Гол:       Веласкес, 17 (авт.)
      Незабитый пенальти: Бебе, 33

      Читайте также: Игрок "Александрии" признан лучшим футболистом 17-го тура УПЛ

      На 35-й минуте встречи, когда счет был уже 1:0 в пользу гостей, судья назначил 11-метровый штрафной удар, к точке подошел экс-игрок “Манчестер Юнайтед” Бебе. Он пробил по центру, Лунин не стал прыгать в какой-то из углов и уверенно отразил удар.

      В дальнейшем Лунин сделал еще четыре вратарских спасения, включая момент на 90+1 минуте. Если бы соперник забил хотя бы один мяч, то "Леганес" не вышел бы в четвертьфинал, поскольку первый матч на его поле завершился со счетом 2:2.

      Стоит отметить, что авторитетное издание Marca опубликовало отчет о матче с заголовком: "Герой Лунин: большой матч украинского вратаря в Вальекасе".

      Напомним, Лунин дебютировал за "Леганес" в матче Кубка Испании, тогда украинский вратарь пропустил 2 мяча от "Райо Вальекано".

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      4 декабря , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Новый регулярный чемпионат начнется 30 октября
       27 июля 2012 , 13:50
      Энди Маррей без проблем вышел в третий круг US Open
       30 августа 2012 , 12:32
      Лидерство остается в Мадриде. "Реал" - "Райо Вальекано" - 5:1. ВИДЕО
       8 ноября 2014 , 22:59
      "Бросок шапки не способен перечеркнуть блестящую карьеру Луческу". Наставнику "Шахтера" - 70!
       29 июля 2015 , 10:05
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук