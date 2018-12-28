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      Лунин мог оказаться в "Эвертоне" еще в прошлом году

      19 Читати новину українською
      Андрей Лунин
      Андрей Лунин

      Технический директор "Эвертона" Марсель Брандс рассказал, что летом его клуб был близок к тому, чтобы подписать талантливого вратаря, для которого не удалось получить разрешение на работу в Великобритании и соглашение в результате сорвалось.

      Имя голкипера Брандс прямо не раскрыл, но с учетом того, что функционер уточнил клуб, где футболист все же оказался, довольно легко догадаться, что речь идет об украинском таланте Андрее Лунине, пишет Liverpoolecho.

      Читайте также: "Реал" решил срочно вернуть украинского голкипера

      Еще в прошлом году я начал собирать информацию о вратарях. Мы нашли очень талантливого парня, но в итоге не смогли договориться о получении разрешения на работу для него. По этой причине сделка не состоялась, а он оказался в "Реале",
      – заявил Брандс.

      В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел в составе "Леганес" в чемпионате Испании два матча, в которых не пропустил ни одного мяча.

      Также Андрей Лунин вышел в стартовом составе на матч 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано" и отметился отраженным пенальти. Команда украинского голкипера вышла в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу, 1:0.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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