Лунин может дебютировать за "Леганес": известно когда

В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны, где, как считают специалисты и журналисты, нам с вами стоит ожидать дебюта Андрея Лунина в составе "Леганес".

Как сообщает официальный Twitter турнира, "Леганес", в котором выступает на правах аренды украинский голкипер Андрей Лунин, встретится с "Райо Вальекано".

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The #CopaDelRey Fourth Round draw in full: (plum ties for Leonesa, Melilla and Sant Andreu) pic.twitter.com/PfjiS6ysSh — La Liga en Línea (@laligaenlinea) 19 октября 2018 г.

Ранее, наставник "Леганес" Маурисио Пеллегрино говорил, что украинец сможет дебютировать за свою команду именно в матчах Кубка Испании. Что же касается "Реала", то победитель Лиги чемпионов сыграет против клуба "Мелилья", который представляет одноименный город, расположенный на средиземноморском побережье Африки.

Отметим, что первые матчи состоятся 30 октября – 1 ноября, ответные – 4-6 декабря.

Напомним, что в августе 2018 года "Леганес" арендовал Андрея Лунина в мадридского "Реала" сроком на один год.

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