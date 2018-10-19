12:45
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Лунин может дебютировать за "Леганес": известно когда

      66 Читати новину українською
      Андрей Лунин может дебютировать за "Леганес"
      Андрей Лунин может дебютировать за "Леганес" / cdleganes.com

      В Испании состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка страны, где, как считают специалисты и журналисты, нам с вами стоит ожидать дебюта Андрея Лунина в составе "Леганес".

      Как сообщает официальный Twitter турнира, "Леганес", в котором выступает на правах аренды украинский голкипер Андрей Лунин, встретится с "Райо Вальекано".

      Читайте также: "Леганес" готов заплатить штраф "Реалу" из-за того, что Лунин не играет

      Ранее, наставник "Леганес" Маурисио Пеллегрино говорил, что украинец сможет дебютировать за свою команду именно в матчах Кубка Испании. Что же касается "Реала", то победитель Лиги чемпионов сыграет против клуба "Мелилья", который представляет одноименный город, расположенный на средиземноморском побережье Африки.

      Отметим, что первые матчи состоятся 30 октября – 1 ноября, ответные – 4-6 декабря.

      Напомним, что в августе 2018 года "Леганес" арендовал Андрея Лунина в мадридского "Реала" сроком на один год.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Себастьян Буэми может стать тест-пилотом Ferrari
       14 декабря 2012 , 16:40
      Wimbledon: Следующим соперником Маррея будет Южный
       29 июня 2013 , 18:55
      Молодежка "Шахтера" проиграла "Реал Сосьедаду"
       17 сентября 2013 , 19:20
      Шовковский вынес Кубок Украины к болельщикам после финала ВИДЕО
       16 мая 2014 , 13:26
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук