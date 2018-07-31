Лунин может дебютировать за "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед"
Украинский вратарь Андрей Лунин в ночь с 31 июля на 1 августа может дебютировать за "Реал".
Украинец попал в расширенный список игроков на предсезонный турнир в США. "Реал" в ночь с 31 июля на 1 августа начинает свои выступления на Международном кубке чемпионов. В три часа ночи по киевскому времени "сливочные" сыграют против "Манчестер Юнайтед".
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Таким образом украинец может дебютировать в этом матче, если наставник "сливочных" Хулен Лопетеги решит предоставить ему игровое время.
Конкурентами Лунина на позиции вратаря будут Кейлор Навас, который был основным в прошлом сезоне, а также Кике Касилья и Лука Зидан.
Напомним, в начале июля "Реал" приобрел Лунина за 8,5 млн евро плюс бонусы. Украинец уже провел с новыми партнерами несколько тренировок и готовится в конце месяца отправиться с командой в предсезонное турне.
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